3-0. Sesiones AFE cierra su primera concentración con una victoria ante el Atzeneta

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Mutxamel (Alicante), 1 ago (EFE).- La selección de Sesiones AFE cerró este sábado su primera concentración del verano con una clara victoria ante el Atzeneta, equipo de Tercera Federación, en un encuentro disputado en las instalaciones de Bonalba Golf, en Mutxamel (Alicante).

El combinado del sindicato de futbolistas, dirigido por Eduardo Hernández tras la incorporación de Mariano Pernía al cuerpo técnico del Sporting de Gijón, fue muy superior a su rival, especialmente en el inicio de la segunda parte.

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Tras un comienzo equilibrado, el partido se decantó con el paso de los minutos a favor de la selección de AFE, que pudo adelantarse en el marcador en varias acciones protagonizadas por Bamba.

El atacante acertó por fin en el tramo final del primer acto, cuando aprovechó una mala cesión de un defensor valenciano para batir a Marc.

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Tras el descanso, los numerosos cambios desconcertaron al Atzeneta, que vio cómo en apenas 15 minutos la selección de AFE, más intensa y dinámica que su rival, sentenciaba el partido con goles de Kevin Sánchez, de penalti, y Luisen, con un gran disparo desde fuera del área.

El conjunto valenciano intentó reaccionar y tuvo varias ocasiones, como un remate de Garrido al travesaño, pero el combinado del sindicato no sufrió para cerrar la concentración con un gran sabor de boca.

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El próximo lunes comenzará la 41.ª edición de Sesiones AFE, de nuevo en Bonalba Golf, que contará con otros 22 jugadores en paro y estará dirigida por Óscar de Paula.

Ficha técnica:

3.- Sesiones AFE: Jon; Javi Akapo, Iniesta, Mauro, Gassama; Jorge Cortés, Luisen, Kevin Sánchez, Fabio, Flavio y Bamba. También jugaron Nicolás Rodríguez, Luis Lara, Bortolucci, Marrero, Roggny Rodríguez, Douglas Arango y Parra.

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0.- Atzeneta: Marc; Jordá, Espinar, Savall, Ballester; Sánchez de Pablo, Ibáñez, Iker Molla, Luis Pascual, Gustavo García y Triguero. También jugaron Ferri; Gallego, Berjillos, Sierra, Ramírez, Rubén Saiz, Boronat, Petrescu, Garrido, Fita y Pribeagu.

Goles: 1-0, min. 40: Bamba. 2-0, min. 53: Kevin Sánchez, de penalti. 3-0, min. 60: Luisen.

Árbitro: Jorge Tárraga (Comunitat Valenciana). Mostró tarjeta amarilla a Rubén Saiz, del Atzeneta.

Incidencias: Tercer y último partido de pretemporada de la 40.ª edición de Sesiones AFE, disputado en las instalaciones de Bonalba Golf Resort. EFE

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