2-1. El Levante ‘post Espí’ remonta al Albacete con goles de Brugué y Etta

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Valencia, 1 ago (EFE).- Los goles de Roger Brugué y Etta Eyong, en el primer amistoso tras la salida del atacante Carlos Espí, permitieron al Levante remontar este sábado ante el Albacete (2-1) en un partido en el que fue de menos a más y acabó con buenas sensaciones en su puesta a punto con vistas al inicio de la Liga.

Le costó al Levante arrancar y encontrar el ritmo. Lejos de los partidos de preparación anteriores en los que había dominado al rival, el Albacete, con una sólida línea de tres centrales, interrumpió el juego ofensivo azulgrana.

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De hecho, se puso por delante en una jugada aislada, que Lorenzo remató a gol tras un centro de Neva y pudo incluso poner el 0-2 el cuadro manchego, pero Pablo Campos se lució en una falta directa de Alex Rubio.

El gol del Albacete hizo reaccionar al Levante, en el que debutó el argelino Mandi tras su incorporación a la pretemporada esta misma semana. Jugó la primera media hora y tras la pausa de hidratación el Levante mejoró. Avisó primero Requena, tras asistencia de Nacho Pérez, y luego Brugué, que acababa de salir, igualó antes del descanso con un tiro raso al primer palo.

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El Levante, tras la reanudación, siguió mejorando y a los diez minutos el africano Etta Eyong marcó su primer gol de la pretemporada. Fue con algo de fortuna, en un acrobático remate en el segundo palo, pero no perdonó. El tramo final, con muchos jugadores de refresco, fue de claro dominio levantinista, con Bardeli como jefe de operaciones.

No tuvo, sin embargo, claras ocasiones de gol, pero jugadores como Dela, Manu Sánchez, Carlos Álvarez o Rey acumularon en sus piernas una hora de juego. El Levante se enfrentará al Villarreal el próximo miércoles en su siguiente amistoso.

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Ficha técnica:

2 - Levante: Pablo Campos, Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez, Tay, Requena, Oriol, Tunde, Carlos Álvarez y Etta. También jugaron: Brugué, Cabello, Krug, Olasa, Bardeli, Paco Cortés, Marc Santos, Hugo Sotelo, Víctor García y Toljan.

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1 - Albacete: D. Mariño, Lorenzo, Vallejo, Lluís López, Pepe Sánchez, Neva, Pacheco, San Bartolomé, Ortuño, Corpas y Alex Rubio. También jugaron: Obeng, Morientes, Lorenzo, Javi Moreno, Vidal, Velilla, Bernabéu, Antonio David, Tomás y Diego.

Goles: 0-1, m. 26: Lorenzo. 1-1, m.43: Brugué. 2-1, m.53: Etta Eyong.

Árbitro: Fuentes Mol. Amonestó al jugador del Albacete Alex Rubio.

Incidencias: Partido celebrado en la ciudad deportiva del Levante en Buñol (Valencia) a puerta cerrada. EFE

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