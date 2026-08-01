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1-0. El Betis supera por la mínima al Almería en el debut de Isco

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La Línea de la Concepción (Cádiz), 1 ago (EFE).- El Betis ha ganado este sábado por 1-0 al Almería en partido amistoso disputado en el estadio Ciudad de La Línea y en el que debutó en la pretemporada el bético Francisco Alarcón 'Isco'.

El futbolista malagueño ha realizado un plan específico de entrenamiento tras la grave lesión sufrida la pasada temporada y el técnico chileno Manuel Pellegrino le dio veinte minutos en la segunda mitad del quinto envite de verano de los verdiblancos.

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En la primera parte, el Betis fue el claro dominador del encuentro ante un Almería que se posicionó en el césped de manera correcta para hacer frente a un equipo de superior categoría.

Cuando se vio más apurado, el equipo almeriense tuvo en su guardameta Andrés Fernández a un valladar para detener los disparos peligrosos de Morante, primero, y de Íker Losada cerca del descanso para mantener la igualada a cero inicial, con la que se llegó al intermedio.

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Tras la reanudación, el Almería pasó a controlar más minutos el balón, aunque fue el Betis quien pudo adelantarse en un disparo duro de Morante que desbarató Andrés (m.46) y en un cabezazo de Pablo García que se marchó fuera por poco (m.49).

Otro testarazo alto de Arribas (m.57) para los pupilos de García Pimienta fue la única ocasión en los siguientes minutos, hasta que el jugador del filial Iván Corralejo marcó por bajo el primer gol del partido tras un pase del canterano Pablo (m.70).

El Almería puso a prueba en los últimos minutos al guardameta canterano Manu González, que realizó tres paradas de mérito.

- Ficha técnica

1- Betis: Manu González; Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Júnior; Gnagnoro, Losada, Corralejo, Morante; Pablo García y Petit. También jugaron: Bellerín, Fran García, Facundo, Fornals, Deossa, Roca, Isco, Enmanuel y Riquelme.

0- Almería: Andrés Fernández; Sola, Pulido, Popovic, Luna; Guedes, Baba, Dzodic, Melamed, Morcillo y Thalys. También jugaron: Iribarne, Muñoz, Nelson, Arribas, Cipenga, Lopy, Bonini, Chirino, Embarba, Miguel y Quim.

Árbitro: José María Aranda Delgado.

Gol: 1-0, m.70: Corralejo.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Ciudad de La Línea. EFE

jsb/arh

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