0-3 El Athletic castiga al Burgos que compitió durante una hora

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Burgos, 1 ago (EFE).- El Ahtletic se impuso con claridad al Burgos en el cuarto amistoso de la temporada para los de Sergio Francisco en un partido que marcaron Areso, Navarro e Iñaki Williams y en el que el Burgos jugó de tú a tú los primeros 60 minutos pero los cambios frenaron en seco al equipo burgalés ante un rival muy superior.

En un atípico partido en el que se jugó cuatro tiempos de 30 minutos, el Burgos tuvo el balón en los primeros compases pero golpeó primero el Athletic con una jugada entre Berenguer y Yuri, que cruzó por el área y desde el lado contrario, Areso desde el otro lado del área adelantó al equipo visitante.

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El Burgos trató de reaccionar con un disparo lejano de David Hernaiz que paró Padilla y la mala noticia para el Burgos fue que Oier Luengo tuvo que ser sustituido por lesión.

En la segunda parte el Burgos estuvo a punto de sorprender pero Mollejo mandó el disparo fuera cuando parecía que iba a ser el gol del empate.

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El Ahtletic siguió demostrando su superioridad y en esta ocasión fue Lizancos quién evitó el segundo tanto del equipo bilbaíno tras un disparo de Sancet y minutos después volvió a ser protagonista sacando un cabezazo de Selton.

El Burgos desapareció y el segundo periodo sólo tuvo un dueño, el Athletic.

Tras el descanso, el Athletic amplió la ventaja en un pase en profundidad a Navarro que se metió entre la defensa burgalesa para batir a Cantero.

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Quería más el equipo de Terzić que tuvo el control absoluto del partido y hasta en tres ocasiones pudo cerrar el partido pero se encontró con Cantero.No falló en la recta final de la tercera parte Iñaki Williams, que aprovechó un centro de Nico Serrano para batir a Cantero ante la ineficacia de la defensa burgalesa.

Los últimos 30 minutos se vio poco fútbol y pocas intenciones por parte de ambos equipos.

El Athletic levantó el pie y fueron pasando los minutos mientras que el Burgos, que llevaba casi media hora sin acercarse a la portería visitante, tuvo un acercamiento con un disparo de Dadie que atrapó Santos.

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- Ficha técnica:

0 - Burgos CF: Cantero (Diego González min 90), Lizancos (Dadie min 60), Oier Luengo (Iván Martínez min 16), Grego Sierra (Marcelo min 60), David Hernáiz (Saúl del Cerro min 60); Curro (Mario Cantero min 60), Grajera (Galdames min 60); Mejía (Fermín min 60 (Pablo Sagredo min 113)), David González (Ethan min 60 (Hugo Sedano min 112)), Javi Llabrés (Kevin Appin min 60) y Mollejo (Irian min 60).

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3 - Athletic: Padilla (Santos min 90) , Areso (Hugo Rincón min 60), Yeray (Monreal min 60), Paredes (Adama min 60), Yuri (Johaneko min 60); Jaureguizar (Ruiz de Galarreta min 60), Rego (Gere min 60 (Guruzeta min 97)); Selton (Nico Serrano min 60 (Djaló min 90)), Sancet (Navarro min 60), Berenguer (Peio Canales min 60) y Maroan (Iñaki Williams min 60).

Goles: 0-1 M.14: Areso. 0-2 M.63: Navarro. 0-3 M.84: Iñaki Williams.

Árbitro: Eder Mallo (comité asturiano). Amonestó por los visitantes Paredes (min 24).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Municipal de El Plantío de Burgos ante cerca de 7.000 espectadores. EFE

vfr/arh