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Vivas atribuye la entrada masiva a una "manipulación de Marruecos de su población"

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Ceuta, 31 jul (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”, y ha cifrado en 60.000 las personas que han accedido a la ciudad.

En una comparecencia de prensa, acompañado por los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea, el presidente ceutí ha pedido una respuesta “contundente” por parte del Estado y ha aseverado que Ceuta está “al borde del colapso”. EFE

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