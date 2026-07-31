Vivas atribuye la entrada masiva a una "manipulación de Marruecos de su población"

Ceuta, 31 jul (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”, y ha cifrado en 60.000 las personas que han accedido a la ciudad.
En una comparecencia de prensa, acompañado por los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea, el presidente ceutí ha pedido una respuesta “contundente” por parte del Estado y ha aseverado que Ceuta está “al borde del colapso”. EFE
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