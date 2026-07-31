Un procesión contra la "tempestad": así vivió la Catedral de Santiago el eclipse de 1684

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Santiago de Compostela, 31 jul (EFE).- Galicia vivió un eclipse parcial de sol en 1684, un fenómeno que amenazaba con traer una "tempestad" que podía acarrear un período de malas cosechas y muertes de animales, por lo que el cabildo de la Catedral de Santiago decidió realizar una procesión solemne por la iglesia y el claustro para evitar que esos presagios se hiciesen realidad.

Así quedó documentado en el archivo del cabildo, en documentos difundidos este viernes por el Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago en el último número de su publicación mensual 'Galicia histórica'.

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Estos documentos muestran que el cabildo de la Catedral se reunió para abordar el eclipse solar que se esperaba el 12 de julio de 1684 y que reflejan el "pánico" que existía a lo que podía provocar el eclipse, que anunciaba una "tenpestad" (sic).

"Se consideraba que esa 'tenpestad' anunciada podría traer consigo un período de malas cosechas así como muertes de animales, por eso se decide realizar la procesión solemne por la iglesia y claustro de la catedral para evitar que esos presagios funestos se transformasen en verdaderos. También se pide la salvaguarda de la Iglesia, así como la expurgación de las herejías y la conversión de los infieles", señala la publicación.

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Aunque la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, el interés por la astronomía había crecido durante el Renacimiento, y en la segunda mitad del siglo XVI bajo el reinado de Felipe II se fomentaron los estudios astronómicos relacionados con la cosmografía, recoge 'Galicia histórica'.

El astrólogo y matemático aragonés Pedro Barrada de Oliveros y Vela escribió en 1684 un libro sobre el eclipse y calculó que sucedería el 12 de julio a las 2 y 37 minutos de la tarde, con lo que el cabildo de la catedral pudo anticipar el fenómeno.

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Los registros de la NASA confirman que el cálculo estaba acertado: ese día hubo un eclipse solar que fue total en el Algarve portugués, Huelva y Cádiz, y parcial en el reino de Aragón y la ciudad de Santiago de Compostela.

Ese mismo año, el catedrático de matemáticas de la Universidad de Valencia Fray Leonardo Ferrer dijo que el eclipse era de naturaleza "mortífera" porque sucedería bajo el dominio del signo de Cáncer y la influencia del planeta Saturno, y recomendaba oración para combatirlo.

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"En el año 2026 no tenemos que temer nada de eso. Lo que nos queda es gozar de este acontecimiento tan espectacular, eso sí, si el tiempo es propicio, que ya sabemos cómo puede ser el nordés por estas latitudes o ciertas nubes eternas que solemos tener por aquí", concluye la publicación del archivo catedralicio.

El eclipse solar del 12 de agosto será total en casi la mitad de Galicia -prácticamente toda la provincia de Lugo y gran parte de A Coruña-, pero en Santiago de Compostela será parcial. EFE

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