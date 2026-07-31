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Sudáfrica confirma la marcha de Hugo Broos como seleccionador nacional

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- Hugo Broos, que fue seleccionador de Sudáfrica en la pasada Copa del Mundo, deja su cargo, según informaron este viernes los 'Bafana Bafana' en su cuenta de X.

"Hoy al dejar tu rol como entrenador principal queremos extenderte nuestro más profundo y sincero agradecimiento por todo lo que has invertido en el fútbol sudafricano", expresó la selección africana.

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En las últimas semanas, surgieron informaciones que apuntaban a una posible destitución del técnico, pero fueron desmentidas por la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA). Finalmente, este viernes se hizo oficial su marcha.

El entrenador de 74 años llegó al combinado sudafricano en mayo de 2021 y logró devolverlo a una fase final de la Copa del Mundo, en la que no participaba tras la que organizó en 2010 y en la que España suLmó su primera estrella.

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Los sudafricanos firmaron su mejor resultado en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que accedieron a la primera fase eliminatoria como los segundos clasificados del grupo A, por primera vez en su historia, por detrás de la anfitriona México y por delante de República Checa y Corea del Sur, pero en los dieciseisavos de final fueron eliminados por Canadá por 1-0. EFE

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