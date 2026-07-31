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Puigdemont ve "incompetencia" del Gobierno en Ceuta y alerta de crisis en el acuerdo Schengen

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El líder de Junts, Carles Puigdemont, ve "incompetencia" del Gobierno en la crisis migratoria en Ceuta, y ha afirmado que por culpa de la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Europa se ha encendido la luz de alarma y se ha vuelto a poner en crisis el acuerdo de Schengen.

Lo ha dicho este viernes en un artículo publicado en X bajo el título 'El fracaso español en política migratoria preocupa a Europa. Los catalanes no podemos pagar la factura', en el ha afirmado que le ha sorprendido que "el Estado español se haya dejado coger a contrapié y no haya estado al nivel".

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Puigdemont ha asegurado que Europa "le pasará factura" al Gobierno español por la regularización de migrantes porque muchos gobiernos europeos creen que está mal hecha y descontrolada, según él, y ha advertido de que los catalanes no pueden aceptar pagar esta factura.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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