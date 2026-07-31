Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Puertos Canarios adopta el nombre de Muelle de la Esperanza para el puerto de Arguineguín

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 31 jul (EFE).- El consejo de administración de Puertos Canarios ha decidido renombrar formalmente el dique exterior del puerto de Arguineguín como Muelle de la Esperanza, adoptando el término que la Iglesia de Canarias utilizó durante la visita del papa León XIV a ese mismo enclave.

El 11 de junio, el pontífice ofició en Arguineguín un acto de homenaje y recuerdo a todos los migrantes que han fallecido en el Atlántico tratando de llegar a Canarias, en el mismo lugar que en 2020 recibió el apelativo de 'muelle de la vergüenza' por cómo se mantuvo hacinadas allí a más de 2.300 personas llegadas en patera.

PUBLICIDAD

La Iglesia se empeñó en que la decisión del papa de visitar el muelle de Arguineguín sirviera también para mostrar su otra cara: su condición de muelle de la esperanza tanto para los que se aventuran al Atlántico en un cayuco en busca de una vida digna como para unos equipos de rescate y acogida han dado ejemplo de humanidad.

En un comunicado, el director gerente de Puertos Canarios, organismo de la comunidad autónoma, José Gilberto Moreno, señala que "la ratificación de esta denominación supone consolidar un espacio que representa los valores de solidaridad, acogida y humanidad que siempre han caracterizado a Canarias".

PUBLICIDAD

"Queremos que este muelle sea recordado por la capacidad de nuestra tierra para tender la mano a quienes más lo necesitaban", añade.

Moreno resalta que el Muelle de la Esperanza del puerto de Arguineguín es, además, un "lugar de memoria y reconocimiento".

"Con este acuerdo rendimos homenaje a todas las personas e instituciones que trabajaron de manera incansable durante la crisis migratoria y contribuimos a que las futuras generaciones conozcan lo que aquí ocurrió desde una perspectiva de dignidad y esperanza", explica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

La joven, que vive en el barrio de El Príncipe, relata escenas de llegadas por mar, la ayuda de los vecinos y la tensión que atraviesa la ciudad autónoma

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Se elevan a 43 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El colaborador de ‘La Revuelta’ ha contado que uno de sus grandes proyectos personales está en la Comunidad Valenciana

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la petición del expresidente al reconocer un error en el cómputo del plazo

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El PP pide activar mecanismos “extraordinarios” en Ceuta y desplegar Frontex para recuperar el control de la frontera: “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver ”

España afirma que 37.500 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic