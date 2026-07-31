Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Podemos señala a Sánchez por considerar "país aliado" a Marruecos: "Es inaudito"

Imagen O2GIVLIYKBEAXFJCRTMAAKYPIU
Guardar

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "inaudito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considere "país aliado" a Marruecos, ya que en su opinión, la crisis migratoria corresponde a un "acto hostil de guerra híbrida" del país africano.

A través de varios mensajes en 'X' este viernes, Fernández ha denunciado este "acto hostil", que en su opinión está apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el Estado de Israel. Asimismo, ha transmitido su pésame a las familias de las decenas de víctimas mortales que ha dejado hasta el momento la crisis.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha achacado el trágico balance de fallecidos a la "instrumentalización" del pueblo marroquí por parte del rey Mohamed VI, al cual ha nombrado cómo "el dictador sátrapa". Ha tildado el episodio de crisis migratoria como un "acto político de evidente ataque de la dictadura marroquí a España".

Finalmente, el coportavoz de Podemos ha instado a "los patriotas" a pedir medidas contra el "eje Marruecos-Trump-Israel", expresando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal, "lamen las botas" de quien ataca la soberanía española.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

La joven, que vive en el barrio de El Príncipe, relata escenas de llegadas por mar, la ayuda de los vecinos y la tensión que atraviesa la ciudad autónoma

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Se elevan a 43 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El colaborador de ‘La Revuelta’ ha contado que uno de sus grandes proyectos personales está en la Comunidad Valenciana

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la petición del expresidente al reconocer un error en el cómputo del plazo

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El PP pide activar mecanismos “extraordinarios” en Ceuta y desplegar Frontex para recuperar el control de la frontera: “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver ”

España afirma que 37.500 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic