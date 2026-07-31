Podemos señala a Sánchez por considerar "país aliado" a Marruecos: "Es inaudito"

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El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "inaudito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considere "país aliado" a Marruecos, ya que en su opinión, la crisis migratoria corresponde a un "acto hostil de guerra híbrida" del país africano.

A través de varios mensajes en 'X' este viernes, Fernández ha denunciado este "acto hostil", que en su opinión está apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el Estado de Israel. Asimismo, ha transmitido su pésame a las familias de las decenas de víctimas mortales que ha dejado hasta el momento la crisis.

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En este sentido, ha achacado el trágico balance de fallecidos a la "instrumentalización" del pueblo marroquí por parte del rey Mohamed VI, al cual ha nombrado cómo "el dictador sátrapa". Ha tildado el episodio de crisis migratoria como un "acto político de evidente ataque de la dictadura marroquí a España".

Finalmente, el coportavoz de Podemos ha instado a "los patriotas" a pedir medidas contra el "eje Marruecos-Trump-Israel", expresando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal, "lamen las botas" de quien ataca la soberanía española.

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