Noches del Botánico cierra con broche de oro con Cultura Profética y Çantamarta

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Brenda Guadalupe Hernández

Madrid, 31 jul (EFE).- Después de 54 conciertos a lo largo del verano, el festival madrileño Noches del Botánico cerró este viernes con broche de oro el último de sus espectáculos de la décima edición con las actuaciones de Cultura Profética y Çantamarta.

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La agrupación Çantamarta fue la encargada de abrir la noche sobre el escenario por el que, entre el 3 de junio y este viernes, desfilaron artistas de la talla de Rubén Blades, John Legend, María Becerra o Two Door Cinema Club, entre muchos otros.

La banda con la que "el caribe y Andalucía se encuentran”, como aseguró Luis Ángel Lozano, el vocalista, encendió la pista con sus ritmos caribeños en un espectáculo dedicado a reivindicar la migración.

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“No soy tu panchito, no soy tu sudaka”, fue la leyenda que lució en su camiseta ‘Luislo’ durante el concierto, en el que tocaron desde rap hasta salsa y boleros.

“Todos, independientemente de cómo te veas y dónde naciste, todos tenemos una conexión con el sur", aseguró el colombovenezolano tras interpretar 'Matatá', 'Tictac', 'Amparo' y 'Canelita y ron amargo’.

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Antes de dar paso a los boricuas, Lozano aprovechó para reconocer la influencia que “los maestros” han tenido en su arte.

“Yo canto así porque escuché a Willy,” explicó.

Al caer la noche llegó el turno de Cultura Profética, quienes este año celebran su treinta aniversario y cuya presentación fue la primera fecha de su gira mundial ‘En Bucle’, el nombre de su más reciente álbum.

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A lo largo de casi dos horas de concierto, interpretaron la mayoría de las canciones de su nueva producción, como ‘Malherido’, ‘Flaca’, ‘Bendito vicio’ y ‘Camanance’.

Además de las piezas de su más reciente lanzamiento, que de acuerdo a sus propias palabras es “su mejor disco hasta ahora”, los puertorriqueños, con más de tres décadas de trayectoria, también deleitaron a sus fanáticos con sus éxitos de siempre, que “han sonado tantos años y siguen vigentes”.

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Con ‘La complicidad’ e ‘Ilegal’ concluyeron una presentación en la que sus seguidores cantaron a todo pulmón de principio a fin.

Antes de salir del escenario, Willy aprovechó para agradecer la oportunidad de cerrar “este festival tan lindo, tan expresivo, tan especial como lo es Noches del Botánico”.

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Esta décima edición de Noches del Botánico contó con la asistencia de 190.000 personas y la actuación de 60 artistas de todo el mundo que se dieron cita en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid para compartir con sus seguidores noches llenas de música, gastronomía y artesanías.

Durante esta década, el festival se ha consolidado como una de las alternativas veraniegas más agradables para disfrutar de la cultura al aire libre con una atmósfera única en la capital española. EFE

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