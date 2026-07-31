Ministra de Educación avisa de cierre de líneas en colegios públicos y rechaza retrocesos

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Santander, 31 jul (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que en materia de educación pública "no se puede retroceder" y ha advertido del cierre de algunas líneas educativas en colegios públicos en comunidades como Cantabria.

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un curso dirigido por el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, Tolón ha recalcado que le preocupa esta situación.

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Ha manifestado "que se puede desencadenar en Cantabria y en otras comunidades", y ha puesto de ejemplo lo que le han trasladado representantes de Asociación de Madres y Padres de Alumnos con los que se ha reunido en esta comunidad, en la que gobierna el PP.

"Me contaron que quieren cerrar algunas líneas educativas en colegios públicos. A mí esto me preocupa mucho, tienen todo mi apoyo porque la educación pública nunca puede ir para atrás y retroceder, tiene que ir siempre a más", ha destacado.

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La ministra ha asegurado que el Gobierno de España, en materia educativa, "ha triplicado el presupuesto que recibe Cantabria respecto a cuando gobernaba el PP", con 300 millones de euros transferidos a esta comunidad autónoma "para hacer una educación publica de calidad".

Además, ha subrayado que, en estos ocho años, el Gobierno de la nación ha triplicado el presupuesto en educación, ha aumentado programas de cooperación, y también, "en cada territorio, el presupuesto y la inversión".

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Y ello porque "hay que garantizar una educación pública y de calidad". "No valen retrocesos en algo tan importante y que es imprescindible para un país, como la educación", ha insistido la ministra.

Además, la ministra ha manifestado la "tristeza" que le causa que comunidades gobernadas por el PP y Vox no acudieran a la Conferencia Sectorial de Educación que estaba prevista esta semana.

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Según ha dicho, primero fueron cuatro comunidades las que dijeron que tenían problemas para acudir por los incendios en sus territorios.

"Nosotros les dimos la facilidad para que lo pudieran hacer online como siempre y que no fueran los consejeros, pero para mí lo más triste es que dos horas antes de empezar esa Conferencia Sectorial, que por la noche sí que había quorum, empezaron a justificar, sin ningún tipo de argumentos, que no iban a venir", ha apostillado.

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Tolón ha recordado que se iba a hablar en esa Conferencia Sectorial de la educación de cero a tres años y del reparto de más de 30 millones de euros para la excelencia en la Formación Profesional. EFE

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