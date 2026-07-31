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México amplía su ventaja al frente del medallero y Guatemala consolida el quinto puesto

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- Guatemala consolidó este viernes la quinta posición del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, mientras México amplió ligeramente su ventaja en el liderato tras una nueva jornada de finales en la que también Colombia mantuvo el pulso por la segunda plaza.

La delegación mexicana encabeza la clasificación con 181 medallas, repartidas en 80 de oro, 57 de plata y 44 de bronce, por delante de Colombia, que suma 118 preseas (42 oros, 48 platas y 28 bronces). Cuba permanece tercera con 57 metales (16-18-23), seguida de Venezuela, con 80 (13-24-43).

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Guatemala conserva la quinta posición con 41 medallas (10 de oro, 16 de plata y 15 de bronce), por delante de República Dominicana, que continúa sexta con 59 (10-13-36), mientras Puerto Rico sigue al acecho en la séptima plaza con 37 preseas, nueve de ellas de oro.

En el ciclismo de pista, México y Colombia volvieron a repartirse los principales éxitos y mantienen una cerrada pugna por el dominio de la disciplina. La delegación mexicana alcanzó su séptima medalla de oro en ciclismo y Colombia llegó a seis títulos, confirmando el protagonismo de ambas potencias sobre el velódromo dominicano.

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La jornada también dejó nuevos éxitos para México en trampolín, una de las disciplinas que más rédito está proporcionando a la delegación líder, que continúa incrementando su ventaja en el medallero cuando los Juegos se encaminan hacia el cierre de su primera semana de competición.

Con ocho días de competición disputados, México mantiene un amplio margen al frente de la clasificación, mientras Colombia continúa como principal perseguidor y Guatemala defiende el quinto puesto ante la presión de la anfitriona, República Dominicana. EFE

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