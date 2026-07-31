Maíllo afirma que Ayuso "no merece seguir ni un día más" como presidenta: "No tiene ningún escrúpulo"

Guardar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no merece seguir ni un día más" en el cargo porque ha demostrado que "no tiene ningún escrúpulo", sobre todo, tras conocerse el "escándalo absoluto" que ha supuesto la compra de un "ático de lujo" en el distrito de Chamberí.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maíllo ha denunciado que el Ejecutivo madrileño no haya dado cuenta de esa compra ni del coste, sino que ha sido descubierta por un periódico.

PUBLICIDAD

También ha alertado que las obras en la sede oficial del Gobierno autonómico de la Puerta del Sol ni siquiera "están contempladas".

"Se la ha pillado con las manos en la masa", ha añadido el portavoz de 'Por Andalucía'. "Las contradicciones y las retracciones significan el reconocimiento de su culpabilidad", ha insistido para denunciar que Ayuso "está tomando el pelo a la Comunidad de Madrid y utiliza cualquier tipo de recursos para salirse de ese foco".

PUBLICIDAD

"No tiene ningún escrúpulo y, desde luego, no merece ser la presidenta de los madrileños, porque si algo tiene es que ha llevado a unos niveles de indignidad la política, que no merece seguir ni un día más como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha resaltado.