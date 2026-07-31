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Madrid rechaza "las mentiras y calumnias" de la izquierda sobre el ático en Chamberí

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Madrid, 31 jul (EFE).- El consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha rechazado este viernes "las mentiras y calumnias de la izquierda, la ultraizquierda y el Gobierno de Pedro Sánchez" sobre la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en el distrito de Chamberí que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, iba a utilizar como oficina temporal.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a Pelayos de la Presa y Robledo de Chavela, García Martín ha insistido este viernes en explicar que el Gobierno regional ha decidido vender el ático de Chamberí, adquirido por la empresa pública Planifica Madrid para dedicar el importe de esta venta a la reconstrucción de la sierra oeste.

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El consejero ha rechazado las críticas de la oposición sobre esta operación, al considerar una "tontería" que el ministro de Transformación Digital y Función Pública y candidato socialista, Óscar López, haya pedido la dimisión de la presidenta madrileña y "gracioso" que la portavoz socialista, Mar Espinar, pida transparencia y rendición de cuentas "cuando se sienta en un escaño con el único propósito de tapar las corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez".

García Martín ha asegurado que el Ejecutivo madrileño siente "pleno apoyo" del PP tanto a nivel nacional como a nivel regional y ha rechazado las "mentiras y calumnias de la izquierda, la ultraizquierda y el Gobierno de Pedro Sánchez" sobre este asunto "para tapar sus propias vergüenzas, para tapar sus propias corruptelas".

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Tras hacerse público que Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad, habría puesto en venta el piso donde estaban viviendo, justo cuando se conoce que la Comunidad había comprado un ático en el madrileño paseo del General Martínez Campos, el también portavoz del Gobierno regional ha dicho que es "un asunto privado", del cual "la Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de conocimiento".

"Todo el mundo tiene derecho a poder comprar o a poder vender un inmueble sin que eso sea del escrutinio público. Estamos hablando de un asunto privado", ha afirmado.

El consejero ha reiterado que la empresa pública Planifica Madrid adquirió el inmueble del paseo del General Martínez Campos, número 35, "para ponerlo a disposición de las necesidades que puedan tener las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid".

Ha explicado además que la Real Casa de Correos, un edificio con 250 años de historia, declarado bien de interés cultural (BIC), "está inmerso" en unas obras de rehabilitación que empezaron en 2025, continúan en 2026 y se prolongarán hasta 2027.

Según García Martín, "este inmueble podía servir de apoyo para que mientras que se hacen esas obras, se pudiera mantener también la actividad que se realiza en la Real Casa de Correos".

El consejero ha recordado que este jueves anunció que había dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que vendieran no solo este inmueble, sino también otros cuatro inmuebles que tienen en la Gran Vía de Madrid para poder dedicar lo que se recaude por la venta de estos inmuebles a la reconstrucción de la sierra oeste, que en este momento, "una prioridad" para el Gobierno regional. EFE

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