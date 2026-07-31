Lluis y Tió apuntan al oro tras cerrar en primera posición la ronda preliminar dúo libre

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El dúo español integrado por Lilou Lluis e Iris Tió, vigentes campeonas del mundo, apunta de nuevo a lo más alto del podio en los Europeos que arrancaron este viernes en París, tras cerrar en primera posición la ronda preliminar de la rutina libre.

Lluis y Tió, que firmaron una nota de 316,3850 puntos, aventajaron en más de tres unidades -3,6776- a la pareja griega formada por la hermanas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri, segundas con una puntuación de 312,7074.

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Pero el dúo heleno, vigente campeón del mundo y de Europa de la rutina técnica no será el único rival de las españolas, que tendrán que estar muy pendientes de las rusas Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt en la final que se disputará este sábado.

Doroshko y Shmidt, que este año ya se impuso en las pruebas de la Copa del Mundo disputadas en Medellín y París, cerraron la ronda clasificatoria en tercera posición con una calificación de 308,0287 puntos, ocho unidades menos que las españolas.

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Más lejos todavía del dúo español concluyó la pareja italiana compuesta por Enrica Piccoli y Lucrezia Ruggiero, plata el pasado año en los Mundiales de Singapur, que debieron conformarse con la cuarta/quinta posición con una nota de 293,3870.

Una primera plaza no exenta de tensión, ya que Lilou Lluis e Iris Tió tuvieron que contener la respiración durante unos minutos ante la posibilidad de ser penalizadas con una 'base mark', tras ver como los jueces decidieron revisar la acrobacia que abría su ejercicio.

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Pero tras escrutar las imágenes de vídeo los jueces no encontraron nada reprochable y no sólo no penalizaron a las españolas, sino que les concedieron la mejor nota de todas las participantes con un total de 316,3850 puntos

España marca la diferencia con su fortaleza interpretativa

Una nota incomprensible sin la emoción que transmitió el dúo español durante la interpretación de la rutina 'Esencia de la feminidad', ejecutada bajo los acordes del tema 'Escalate' de la cantante belga Tsar B, la misma que les llevó el pasado año al oro en París.

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Tal y como reflejaron los 144,2000 puntos que Lluis, de 20 años, y Tió, de 23, lograron en impresión artística, ocho puntos y medio más que las hermanas Alexandri, que compitieron bajo bandera griega tras representar los últimos once años a Austria, y nueve y medio más que la dupla rusa.

Suficiente para compensar el menor grado de dificultad del ejercicio de las nadadoras españolas, que presentaron un ejercicio de 65,6500 por los 67,0000 con los que partieron las rusas Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt, que compiten en la capital francesa bajo bandera neutral.

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Más compleja era todavía la rutina de las griegas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri que se dispararon hasta los 67,9000 puntos con el ejercicio 'La historia de dos hermanas vampiras' que estrenaron este viernes en el Centro Olímpico Acuático de París.EFE