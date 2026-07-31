Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La propuesta de FIFA e Infantino, en jaque por el rechazo masivo del fútbol internacional

Guardar

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- La dimisión este viernes de Carlos Cordeiro, asesor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en señal de protesta por el plan de éste de vender participaciones de la Copa del Mundo es el último golpe de efecto provocado por el polémico proyecto, en medio de críticas generalizadas y peticiones de reforma del organismo rector del fútbol mundial.

La sombra de un boicot planea sobre las competiciones de la FIFA, después de que la UEFA anunciase que sus federaciones nacionales no participarán en ellas si el organismo insiste en su idea. Una denuncia a la que también se han sumado otras confederaciones, como la de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y la de Asia.

PUBLICIDAD

Este plante a las competiciones de la FIFA amenaza citas de este año como los mundiales femeninos sub-20 y sub-17 de Polonia y Marruecos, y el sub-17 masculino de Catar o la clasificación para el absoluto femenino de Brasil 2027.

Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA en el panel del Mundial de la Casa Blanca y estrecho colaborador de Gianni Infantino, anunció este viernes su dimisión a raíz de su desacuerdo con la nueva y polémica propuesta del organismo, algo que considera "perjudicial" para el fútbol.

PUBLICIDAD

"Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte", explicó el directivo en un comunicado difundido en redes sociales.

La máxima organización del fútbol mundial ha recibido numerosas críticas en los últimos días por la falta de transparencia del proyecto, a las que se sumó este viernes el primer ministro británico, Andy Burnham, quien calificó a Infantino como “la persona equivocada” al frente de la organización.

La FIFA tuvo que salir al paso ante la oleada de críticas a defender que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza.

La entidad reconoció en un comunicado que respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente y aseguró que la creación de FFE solo avanzará si cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones.

"Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría", explicó la organización.

Además, en palabras de la FIFA, la iniciativa busca únicamente optimizar la gestión comercial de sus torneos para generar mayores ingresos, garantizando que el dinero recaudado será redistribuido entre las 211 asociaciones miembro.

Y lanzó un dardo directo hacia el fútbol europeo al señalar que "ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo".

El pasado martes se desvelaron las intenciones de la FIFA de abrir la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos, entre ellos la Copa del Mundo, mediante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), así como ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares para sus 211 asociaciones.

Hasta el momento, tres de las seis confederaciones continentales han expresado públicamente su rechazo a una iniciativa que contempla la creación de una filial comercial, valorada en unos 20.000 millones de dólares, de la que podría abrir hasta un 20 % de su capital a inversores privados. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

La joven, que vive en el barrio de El Príncipe, relata escenas de llegadas por mar, la ayuda de los vecinos y la tensión que atraviesa la ciudad autónoma

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Se elevan a 43 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El colaborador de ‘La Revuelta’ ha contado que uno de sus grandes proyectos personales está en la Comunidad Valenciana

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la petición del expresidente al reconocer un error en el cómputo del plazo

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El PP pide activar mecanismos “extraordinarios” en Ceuta y desplegar Frontex para recuperar el control de la frontera: “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver ”

España afirma que 37.500 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic