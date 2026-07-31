Junts vuelve a presentar la ley para que Cataluña tenga competencias en inmigración

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Barcelona, 31 jul (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anunciado este viernes que su grupo volverá a presentar la propuesta que pactó con el PSOE para delegar a Cataluña competencias en inmigración.

Así lo ha anunciado en declaraciones difundidas por Junts a los medios, en las que dice que, ante las imágenes de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, "se puede seguir sin hacer nada" y permitir que "siga creciendo la extrema derecha", o bien se puede permitir que "Cataluña tenga el control absoluto de la inmigración y de las fronteras".

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"Volvemos a presentar la ley para que Cataluña tenga la delegación en materia de inmigración. Veremos qué hacen los partidos, si están a favor de una solución o ya les va bien seguir en este caos", ha subrayado Nogueras.

La ley de delegación de competencias en inmigración permanece en el cajón de compromisos pactados entre PSOE y Junts pendientes de cumplir, desde que el 23 de septiembre del año pasado el Congreso rechazó esta iniciativa con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN, un diputado de Compromís y otro de la Chunta Aragonesista.

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El pasado enero, sin embargo, Podemos se abrió a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se hubiese aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. EFE