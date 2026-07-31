Hoy será noticia. Sábado, 1 de agosto

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta afronta otro día la crisis migratoria mientras Melilla está pendiente de la frontera

Ceuta (EFE).- La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 57 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

PUBLICIDAD

Melilla vuelve a vivir esta jornada con la vista puesta en la frontera, no solo por el repunte de la presión migratoria que ha devuelto a la valla los intentos de entrada masivos cuatro años después, sino también por el cierre de su único puesto fronterizo operativo con Marruecos que, como sucedió en pandemia, ha dejado a la ciudad aislada de su entorno.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Núñez Feijóo se desplazará este sábado a Ceuta para analizar la crisis migratoria

Madrid (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará este sábado a Ceuta para conocer de primera mano la situación en esta ciudad autónoma tras la llegada de miles de migrantes, según han informado fuentes del PP.

PUBLICIDAD

Una vez allí, Feijóo expresará su opinión sobre lo sucedido en las últimas horas en las ciudades de Ceuta y Melilla, hechos que los populares califican como una "invasión" del territorio español. El dirigente popular ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe para defender la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia, y ha acusado al Ejecutivo de reaccionar con "debilidad" ante la crisis en Ceuta y Melilla.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Marlaska se reúne en Ceuta con mandos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Ceuta (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunirá este sábado con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil, en la sede de la Delegación del Gobierno, para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior ha acompañado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la visita que ha realizado a la autonomía ceutí para comprobar in situ la situación producida con la entrada de más de 49.000 personas procedentes de Marruecos. Grande-Marlaska tiene previsto atender a los medios al término del encuentro

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta suspende las Fiestas Patronales por la entrada masiva de personas

Ceuta (EFE).- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha suspendido las Fiestas Patronales, que se iban a inaugurar este sábado, como consecuencia de la masiva entrada de personas.

PUBLICIDAD

La medida se ha llevado a cabo debido a una "situación excepcional" que está viviendo la ciudad en las últimas horas, según ha informado el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP) en un comunicado. La llegada de miles de personas y el "consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad ha provocado la suspensión de la Feria de Ceuta, que estaba prevista del 1 al 8 de agosto en honor a la Virgen de África.

INCENDIOS FORESTALES

Se intentan estabilizar los incendios forestales sin control

Madrid (EFE).- Los efectivos de extinción se centran este sábado en estabilizar los incendios forestales aún sin control, entre ellos el de San Tirso, en la comarca leonesa del Bierzo, así como en atajar focos nuevos y evitar reproducciones antes de dar paso a las labores de evaluación de daños.

PUBLICIDAD

El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado este viernes tras siete días en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, mientras que ha aumentado el foco en León con cinco fuegos activos y continúa la mejoría en Zamora. El avance en Castellón ha permitido el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

EL TIEMPO

El sábado habrá temperaturas altas en casi toda España, salvo en el cuadrante noroeste

Madrid (EFE).- Hoy sábado se mantendrán las temperaturas altas, pero con valores que desactivan los avisos naranja de ola de calor y que dejarán 35 ºC en amplias zonas de la península y Canarias y 40-42 ºC en la vertiente atlántica de Andalucía. Solo Galicia y Cantábrico occidental registrarán cielos nubosos y precipitaciones débiles.

PUBLICIDAD

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país; en el norte de Galicia y Cantábrico occidental habrá cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas que irán remitiendo. En buena parte del tercio oriental peninsular se producirán descensos debido al flujo fresco del Mediterráneo; también habrá nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.

EFE

fp