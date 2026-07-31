Hipra obtiene la autorización europea de comercialización de su vacuna contra la COVID-19

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Girona, 31 jul (EFE).- Los laboratorios Hipra han recibido la autorización de la Comisión Europea para la comercialización de su vacuna, la única española contra la COVID-19, en la campaña de vacunación 2026-27, después de adaptarla a la variante preferente según las recomendaciones sanitarias, la XFG.1.1.

Según informa la compañía, la vacuna, denominada Bimervax y que pueden recibir las personas a partir de los doce años, recibe este visto bueno después de que hace una semana obtuviese el del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, en sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

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El director general del área de Salud Humana de Hipra, Carles Fàbrega, ha destacado que la autorización de la Comisión Europea permite ofrecer "una opción actualizada de vacuna de proteína recombinante".

La vacuna, antes de esta tercera adaptación a la variante recomendada del momento, disponía de una presentación en vial monodosis y, ahora, contará también por primera vez con una opción de jeringa precargada.

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Bimervax se fabrica en las instalaciones de Hipra en la provincia de Girona, donde se integran las principales etapas del ciclo de vida de la vacuna, incluyendo investigación, desarrollo, fabricación industrial, control de calidad, actividades reguladoras y entrega final de los lotes.

La compañía detalla que el virus de la COVID-19 se mantiene en circulación y supone una carga para los sistemas sanitarios, por lo que subraya la importancia de las campañas de vacunación. EFE

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