Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Flick: "Esperamos y deseamos que Ferran Torres continúe con nosotros"

Guardar

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha asegurado este viernes, tras el amistoso ante el Birminghan City, que desea que el delantero internacional español Ferran Torres no abandone la disciplina azulgrana este verano.

"Esperamos y deseamos que Ferran Torres continúe con nosotros esta temporada", ha declarado Flick, quien ha explicado que estuvo en contacto con el jugador durante el Mundial, pero que ahora prefiere no molestarlo en sus días de descanso.

PUBLICIDAD

"Está de vacaciones, y yo respeto eso. Tiene derecho a disfrutar. Y por supuesto, es un jugador de nuestro equipo, y demostró en muchos partidos de la temporada pasada lo importante que es para nosotros. Esto es exactamente lo que esperamos de él y queremos que continúe", ha afirmado.

El técnico alemán también ha valorado los primeros minutos de su compatriota Karim Adeyemi como azulgrana, del que ha dicho que tiene "un potencial mucho mayor al que ha mostrado".

PUBLICIDAD

"En las sesiones de entrenamiento, veo a Karim en un nivel mucho mejor. Su velocidad y su capacidad para finalizar ataques están entre sus fortalezas más destacadas, y es bueno verlo. Tiene un gran potencial y creo que puede aportar mucho al equipo", ha apuntado.

También ve "potencial" en el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, autor de los dos goles del Barça en el St. Andrew's Stadium.

"Para mí, lo más importante es que él y el resto de jugadores demuestren su potencial en el campo y que apliquen lo que ya poseen. Trabajar con todo ello es un placer", ha sentenciado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Se elevan a 57 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

Este aviso llama a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 31 de julio: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 31 de julio: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 31 de julio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 31 de julio de 2026

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera

La ciudad autónoma ha recibido en dos días un volumen de personas equivalente al 62,5% de su población, mientras el Gobierno acelera las devoluciones e Italia suspende el acuerdo Schengen con España

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera

Italia suspende el acuerdo Schengen con España de forma unilateral: qué significa, cómo afectará a los turistas y qué dice la UE

Se escuchan disparos en la frontera de Melilla mientras decenas de personas intentan entrar a Marruecos

Italia cumple su amenaza y suspende el acuerdo Schengen con España: cierra fronteras marítimas y aéreas por la crisis de Ceuta durante un mes

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic