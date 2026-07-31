Fermín Aldeguer se perderá la carrera de Silverstone y será sustituido por Iker Lecuona

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El español Fermín Aldeguer se perderá el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputará del 7 al 9 de agosto en el circuito de Silverstone, duodécima prueba puntuable del Campeonato del Mundo, en el que será sustituido por el también español Iker Lecuona.

El piloto español permanecerá apartado de la competición por precaución a pesar de haber recibido el alta médica, y retomará los entrenamientos a partir del 15 de agosto.

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Todo apunta a que podrá regresar a la competición junto al equipo Gresini para la siguiente cita de la temporada, el Gran Premio de Aragón, a finales de agosto, en el trazado Motorland de Alcañiz.

Aldeguer se fracturó la vértebra T7 al sufrir una fuerte caída durante los entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos, que se disputó en el circuito TT Assen a finales del pasado junio.

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Su sustituto, el piloto de Superbike Iker Lecuona, ya estuvo en el equipo italiano sustituyendo al por entonces lesionado Alex Márquez en la carrera de Hungría. EFE