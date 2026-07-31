Estabilizado el fuego de Castellón, aumenta el foco en León y continúa la mejora en Zamora

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Madrid, 31 jul (EFE).- El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado este viernes tras siete días en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, mientras que ha aumentado el foco en León con cinco fuegos activos y continúa la mejoría en Zamora.

El avance en Castellón ha permitido el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

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El consejero valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado del descenso a situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, aunque ha advertido de que puede haber algún rebrote en los puntos calientes, al tiempo que ha recordado que el incendio no está ni controlado ni extinguido.

Con el que se ha declarado este viernes en San Tirso, en Vega de Valcarce, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ya son cinco los fuegos que azotan León.

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Este nuevo incendio se suma al de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, que sigue en nivel dos, el máximo, y que ha obligado a evacuar varias localidades, mientras que el de Valdelaloba, en Toreno, ha mejorado en las últimas horas y ha sido rebajado a IGR 1.

Además de esos tres fuegos de mayor riesgo, hay otro activo en Moreda, también en el Bierzo, que lleva desde el 29 de julio, y otro en La Utrera, en la zona del Órbigo, desde el 28 de julio.

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La situación del fuego que ha quemado unas 11.000 hectáreas en un perímetro de unos 75 kilómetros, es ahora favorable tanto en lo relativo a las tareas de extinción como a sus implicaciones sobre la población.

Según el viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla y León, Jorge Llorente, el incendio forestal desatado en Fermoselle (Zamora), en una zona agrícola y ganadera próxima a la frontera con Portugal, ha quedado estabilizado en su perímetro después de dos días de un fuego "complicado, intenso y con aspectos meteorológicos cambiantes".

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Los vecinos de los dos últimos pueblos que permanecían desalojados por el incendio forestal de Fermoselle han comenzado esta tarde a regresar a sus casas de Mámoles y Pinilla de Fermoselle.

De esta forma, la situación por el fuego, que provocó el pasado miércoles el desalojo de catorce poblaciones y el confinamiento de otras dos, con unos mil vecinos evacuados y unos 1.500 confinados, vuelve a la normalidad.

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Pese a que la emergencia nacional ya ha terminado en Ávila y en Madrid, tras arrasar unas 70.000 hectáreas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Protección Civil no bajan la guardia y prosiguen hoy con sus tareas para controlar el fuego sobre el terreno.

En concreto, cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajan en refrescar la superficie afectada por el fuego en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid ante la preocupación por las altas temperaturas previstas por la ola de calor, según ha informado el Gobierno regional en redes sociales.

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Esos efectivos siguieron anoche rematando y refrescando la superficie calcinada, con especial atención a la zona del embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias), donde ayer tuvo lugar una reproducción.

Diecisiete medios aéreos -nueve aviones y ocho helicópteros- participan este viernes en la extinción de un incendio en el término municipal de Herrera del Duque (Badajoz), según ha informado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex).

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El fuego ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas.

Por su parte, el incendio forestal declarado esta madrugada en el término municipal de Tornavacas, en la provincia de Cáceres, presenta una "evolución favorable", ha indicado el Plan Infoex, que mantiene el fuego en fase de extinción.

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Un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Valdeazogues, pedanía de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), ha pasado a nivel 1 porque las labores de extinción han obligado a interrumpir el tráfico ferroviario.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego se ha declarado poco después de las 18:00 horas en situación operativa nivel 1 por la regulación del tráfico ferroviario.

Trabajan en su extinción 5 medios aéreos, 11 medios terrestres y 68 efectivos.

En Galicia, el incendio que afectó al municipio coruñés de Monfero y que saltó también a Guitiriz (Lugo) está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en Lugo, sigue controlado.

También se ha dado por sofocado el que afectaba al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla). EFE

(foto)