El Valencia, con Dimitrievski, juega su quinto amistoso contra el Stoke City

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El Valencia se enfrentará este sábado al Stoke City en el que será su quinto amistoso de la pretemporada y en el que estará disponible por primera vez el meta normacedonio Stole Dimitrievski, del que se espera que sume sus primeros minutos.

El partido se disputará en el Bet 365 Stadium a las 19:30 hora española (CET) y se celebrará a puerta abierta. Tras el encuentro, los valencianistas pondrán rumbo a València, donde ya permanecerán hasta el inicio de Liga.

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El equipo de Carlos Corberán ha sumado dos derrotas contra el Petro de Luanda de Angola (1-3) y el Castellón (1-2), mientras que ha ganado al Eldense (3-0) y al Derby County (2-1) en lo que va de pretemporada en unos partidos en los que en cada parte ha habido dos equipos bien diferenciados.

Sin embargo, se espera que contra el equipo inglés se vea un equipo más reconocible. A menos de un mes para que comience la Liga, Corberán y su cuerpo técnico quieren ir definiendo cuál será el equipo titular ante el Celta de Vigo el sábado 22 de agosto en Mestalla.

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Por ese motivo, habrá jugadores que sumen más minutos y jueguen tanto en el primer tiempo como en buena parte del segundo. Así, se espera que Dimitrievski, que no ha participado todavía por gestión de cargas, pueda sumar sus primeros minutos después de su renovación hasta 2028.

Por otro lado, es probable que Pepelu sea baja para el partido ya que, aunque en los últimos dos días se ha ejercitado con el grupo, arrastra molestias de un golpe que recibió en la costilla ante el Castellón. En el caso de Mouctar Diakhaby, el central podría participar pese a que se retiró este viernes del entrenamiento por gestión de cargas. EFE

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