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El técnico del Inter Miami deja en el aire la presencia de Messi ante el Columbus Crew

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Miami (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, dejó este viernes en el aire la presencia de Lionel Messi en el partido de este sábado ante el Columbus Crew, al asegurar que aún no ha conversado detenidamente con el argentino tras su regreso de las vacaciones.

"Estamos conversando en ese sentido. Hace poco que llegó, entonces no hemos tenido el espacio todavía para poder conversar bien, pero estamos muy contentos (de) que haya regresado", dijo a los medios el preparador argentino antes del último entrenamiento previo a ese encuentro.

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Messi regresó el pasado miércoles a los entrenamientos del Inter Miami tras pasar casi diez días de vacaciones en Argentina después del Mundial.

La participación de De Paul, que también viajó a Argentina tras el torneo y se unió este viernes a la disciplina del conjunto de Florida, igualmente está en duda, según Hoyos.

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Los dos jugadores se perdieron los dos últimos partidos del Inter Miami, ambos saldados con victoria, además del 'All-Star 2026' para el que habían sido convocados.

El Inter Miami recibe este sábado al Columbus Crew con la posibilidad de escalar a la primera posición de la Conferencia Este. El equipo de Miami es actualmente segundo, con 37 puntos, dos menos que el Nashville.

De no contar con minutos en ese partido, Messi y De Paul podrían volver al terreno de juego el próximo miércoles en el estreno del Inter Miami en la Leagues Cup contra el Atlético de San Luis.EFE

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