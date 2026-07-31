El sábado habrá temperaturas altas en casi toda España, salvo en el cuadrante noroeste

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Madrid, 31 jul (EFE).- El sábado se mantendrán las temperaturas altas, pero con valores que desactivan los avisos naranja de ola de calor y que dejarán 35 ºC en amplias zonas de la península y Canarias y 40-42 ºC en la vertiente atlántica de Andalucía. Solo Galicia y Cantábrico occidental registrarán cielos nubosos y precipitaciones débiles.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país; en el norte de Galicia y Cantábrico occidental habrá cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas que irán remitiendo.

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En buena parte del tercio oriental peninsular se producirán descensos debido al flujo fresco del Mediterráneo; también habrá nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.

Se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que es probable que sean fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente muy fuertes.

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Se registrarán bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán y calima en el sur peninsular.

En Canarias se prevén intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el sur. Las temperaturas estarán por encima de los 35 ºC. El viento soplará moderado y habrá calima.

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Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en la mayor parte del país, de forma más acusada en el norte y noroeste peninsular, con excepción del tercio oriental y norte de Baleares, donde descenderán

En amplias zonas de la península se mantendrán por encima de los 35 ºC, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares. En la vertiente atlántica de Andalucía y la cuenca del Genil se alcanzarán los 40-42 ºC.

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Las mínimas irán en ascenso, excepto en el cuadrante nordeste peninsular, donde descenderán. Las noches serán tropicales en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 ºC en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias.

Soplará viento moderado en litorales de Asturias y Galicia, con viento flojo en el resto arreciando por la tarde en el centro y sur peninsular. Predominará la componente norte en el Cantábrico, las sur y este en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular y la oeste en el resto.

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- GALICIA: cielo nuboso o intervalos nubosos principalmente en el tercio norte, donde son posibles brumas y nieblas matinales en zonas altas. Probables lluvias débiles en la mitad norte. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas sin cambios, en descenso ligero o en ascenso.

En el interior, viento flojo variable; en el litoral al norte de Finisterre, intervalos de fuerte y flojo.

- ASTURIAS: brumas y nieblas matinales y vespertinas en la cordillera. Cielo nuboso o intervalos nubosos. Probables lluvias débiles. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios o en aumento. Viento flojo variable.

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- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en la cordillera. Cielo nuboso o intervalos nubosos . Probables lluvias débiles, más probables e intensas en la cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios o a la baja; máximas sin cambios o en ascenso. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: probables brumas matinales en zonas altas. Cielo nuboso o cubierto por nubes bajas tendiendo a poco nuboso. Probables lluvias débiles y dispersas en el noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero; máximas sin cambios en el litoral y en aumento en el resto.

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Viento flojo variable, con algún intervalo de mayor intensidad en el sur.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental y nubes de evolución diurna en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo o moderado.

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- NAVARRA: cielo nuboso de nubes bajas en el tercio norte, con algunas lluvias débiles y dispersas, tendiendo a remitir; en el resto predominarán cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso o sin cambios; máximas al alza. Viento flojo variable tendiendo a moderado.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas y algo de nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento flojo o moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo, con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas a la baja o sin cambios; máximas con pocos cambios.

Viento flojo y de dirección variable, tendiendo a flojo, con aumentos ocasionales de intensidad.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral sur y nubosidad de evolución en el tercio norte y sur de Tarragona, con probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Polvo en suspensión.

Temperaturas sin cambios, con ascensos locales o ligeros descensos; se alcanzarán valores significativamente elevados en amplias zonas del interior. Viento flojo variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior del tercio sur.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Predominará el viento flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas con pocos cambios, que marcarán los 38-39 ºC en el centro y sur de la comunidad. Vientos flojos variables que aumentarán a moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas y nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico, las sierras del sur de Ciudad Real y Albacete. Posibilidad de cielos turbios por calima en la mitad sur.

Probables chubascos dispersos acompañados de tormenta, localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento. Temperaturas mínimas en descenso, en aumento o con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios predominando las bajadas.

Las máximas alcanzarán los 38 ºC en los valles del Tajo y del Guadiana, las sierras de Ciudad Real y la Mancha. Vientos flojos variables que aumentarán a moderados, con posibles rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y nubosidad de evolución en el norte de Castellón, sur de Valencia y Alicante, con probabilidad de chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, granizo o rachas muy fuertes de viento.

Temperaturas mínimas en descenso, en ligero ascenso o sin cambios; máximas a la baja o sin cambios, alcanzándose valores significativamente elevados en el interior de Valencia. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a flojo, con aumentos de intensidad en el interior.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución en el interior, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con brisas.

- BALEARES: brumas y algunos bancos de niebla matinales. Cielo poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las nocturnas y descenso local de las diurnas. Noches tropicales, sobre todo en zonas de costa. Viento flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, donde no se descartan bancos de niebla. Cielos en general poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde se esperan tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- CANARIAS: predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en zonas bajas del norte o costas. Calima en altura, afectando especialmente a medianías y cumbres de las islas montañosas.

Temperaturas máximas con pocos cambios o en ligero ascenso; mínimas que no bajarán de los 25 °C en algunas islas.Viento flojo y moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. No se descartan rachas muy fuertes en estas zonas. EFE