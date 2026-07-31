El PP acusa a Marruecos de aprovechar la "agonía del caudillo" Sánchez y pide "blindar" el perímetro de Ceuta y Melilla

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La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado este viernes a Marruecos de aprovechar la "agonía" de "un caudillo crepuscular", en referencia velada al presidente Pedro Sánchez, para "poner a prueba" la resistencia de España y ha urgido al "blindar físicamente el perímetro" de Ceuta y Melilla ante la masiva llegada de personas que se ha registrado en la primera en las últimas horas.

"Marruecos utiliza la presión sobre nuestras fronteras para explotar la debilidad del Estado español y condicionar sus decisiones", ha denunciado Álvarez de Toledo en un comentario publicado en el perfil de su red social de 'X', donde ha recordado que el país vecino "ya lo hizo en 2021" y ahora vuelve a comprobar "hasta dónde está dispuesto a ceder un Gobierno en descomposición".

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De esta forma se ha referido a la situación que se vive en Ceuta desde hace unas horas con miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado a nado hasta las costas españolas provocando una de las jornadas más complicadas desde la crisis migratoria de 2021.

CRISIS DE SOBERANÍA

Sin embargo, la dirigente del PP sostiene que lo de Ceuta "no es una crisis migratoria", sino "una grave crisis de soberanía". "Pedro Sánchez prometió que entregar el Sáhara traería una nueva relación con Marruecos" pero, según Álvarez de Toledo, "mintió" porque "la cesión sólo ha servido para transmitir una idea devastadora: que España retrocede cuando la coaccionan". Es, ha resumido, "el efecto de la política exterior más desastrosa de nuestra democracia".

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La portavoz del PP ha destacado que Sánchez "regaló" el Sáhara "sin autorización del Congreso", se "humilló ante Rabat, "menoscabó" la relación con Estados Unidos, "debilitó" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aprobó una regularización masiva que "multiplica el efecto llamada, quiebra el consenso europeo e incendia la convivencia". "Y todo --ha abundado-- mientras entregaba, para mantenerse en el poder, la gobernabilidad de España a quienes buscan socavar el Estado y fragmentar la nación".

Por ello, Álvarez de Toledo defiende que, al igual que en la Marcha Verde, el régimen marroquí "aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para poner a prueba nuestra resistencia" y advierte que "un Estado sin fronteras no es un Estado, sino una entelequia".

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LLAMAR A CONSULTAS A LA EMBAJADORA DE MARRUECOS

Por ello, Álvarez de Toledo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez a responder "con la máxima firmeza" el pulso de Marruecos blindando físicamente el perímetro de Ceuta y Melilla, reforzando "masivamente" los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército y llamando a consultas a la embajadora de Marruecos, "no al embajador de Italia".

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Italia reclamó este jueves la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta, lo que llevó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a llamar a consultas al embajador de Giorgia Meloni.

SUSPENDER LA REGULARIZACIÓN

Otras de las medidas que reclama Álvarez de Toledo pasan por movilizar a los socios europeos en defensa de nuestra frontera común, reconstruir la alianza estratégica con Estados Unidos, "imprescindible al margen de cualquier coyuntura", y suspender "de inmediato" el proceso de regularización masiva.

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"Marruecos debe saber que España no cederá ante ninguna forma de chantaje o coacción porque la integridad territorial de España no se negocia, Se defiende", ha concluido.