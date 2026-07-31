El Ministerio de Infancia trabaja en financiar a Ceuta para atender a menores migrantes

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Madrid, 31 jul (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja para dotar de financiación a Ceuta para la atención de urgencia a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad autónoma entre las 50.000 personas que han accedido irregularmente en los últimos días.

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han informado a EFE de la previsión de destinar financiación al Gobierno ceutí para hacer frente a la urgencia después de que aproximadamente 50.000 personas hayan llegado de forma irregular desde la madrugada del viernes, de los cuales ya han retornado más de 25.000, según datos de Interior.

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Desde Juventud e Infancia han garantizado la máxima colaboración de este ministerio con las autoridades ceutíes desde el inicio de la semana.

Las mismas fuentes han recordado que actualmente está en vigor el mecanismo de reubicación de menores migrantes, creado a partir de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería en marzo de 2025, dentro del cual hay declarada una situación de contingencia migratoria en Ceuta, además de en Canarias y Melilla.

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Un estatus que significa que estos territorios tienen sus recursos de atención a la infancia migrante ocupados al triple de su capacidad ordinaria, calculada en función de su población, y que les permite activar las derivaciones de niños y adolescentes llegados a su territorio a otras comunidades autónomas.

En concreto, según este modelo, todos los chicos que entren a una zona en esta situación pueden ser reubicados a otras comunidades -en función de una serie de criterios, como la población o la renta per cápita- en el plazo de 15 días.

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Mediante este mecanismo, que se puso en marcha fundamentalmente por la situación crítica de Canarias, que llegó a tutelar unos 6.000 niños y adolescentes, se han derivado más de 1.100 jóvenes desde las islas, Ceuta y Melilla.

Este viernes, durante su visita a Ceuta para hacer seguimiento de la gestión de la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la situación de los menores y ha asegurado que actualmente España tiene "un marco legal mucho más seguro" y "más certero" a la hora de gestionar esta realidad.

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Y ha recordado que en la crisis migratoria ocurrida en la misma ciudad autónoma en 2021, muchos padres y madres de los menores que habían llegado de forma irregular demandaron su regreso tras la crisis, un elemento que, ha precisado, el Gobierno de España deberá incorporar en sus conversaciones con Marruecos. EFE