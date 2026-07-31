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El Gobierno pide a Ayuso un refuerzo inmediato de los servicios de extinción de incendios

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Madrid, 31 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "un refuerzo inmediato de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales".

"No puede ser que en esta campaña la Comunidad de Madrid tenga menos efectivos para hacer frente a los incendios forestales que la que tuvo en la anterior" cuando "ha contado con más recursos que nunca puestos a su disposición por parte del Gobierno de España", ha añadido.

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Francisco Martín ha hecho estas manifestaciones durante la presentación este viernes del balance de la acción del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid en el primer semestre de 2026.

Ha destacado que "el Gobierno de Ayuso ha contado con el mayor apoyo por parte del Ejecutivo de España de la historia, con más recursos que nunca a su disposición".

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"La gran pregunta es: ¿piensan los madrileños que sus servicios públicos se están viendo mejorados de una manera proporcional a esos recursos", ha añadido.

Para Martín, "la muestra más reciente del compromiso con la protección de Madrid ha sido la gestión de la emergencia nacional por los incendios que afectaron a la sierra oeste".

Por ello ha pedido a la Comunidad de Madrid "que mire lo sucedido y pase a apoyar el pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno".

"Díaz Ayuso debe abandonar el negacionismo y trabajar en favor de la lucha por la emergencia climática", ha abundado.

El balance presentado por el delegado del Gobierno refleja que la Comunidad de Madrid recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia con 22.007 millones de euros, un 7,3 % más que en 2026. A esta cantidad hay que sumar la liquidación de 2024, con lo que el total asciende a 23.153 millones de euros, un 9 % más.

Este aumento en la financiación autonómica continuará en 2027, cuando la Comunidad de Madrid recibirá una nueva cifra récord con 23.944 millones de euros, un 8,5 % más que este año, ascendiendo a 25.580 millones de euros con la previsión de liquidación de 2025, añade.

El delegado del Gobierno ha propuesto tres pactos a Díaz Ayuso, uno de ellos contra las violencias machistas, "que aborde la violencia digital, la violencia sexual y la violencia de género intentando convertir a la Comunidad de Madrid en la primera región cien por cien VioGén".

También ha propuesto un pacto por las urgencias sociales y que "abandone sus reticencias a las mesas tripartitas para poder trabajar conjuntamente en la identificación, diagnóstico y ejecución de medidas concretas junto a los ayuntamientos, los vecinos y el tejido social".

"No se puede ser tan hipócrita de decir que las urgencias sociales únicamente se resuelven con más policías, no se puede ser tan simplista", ha comentado.

Finalmente ha planteado un pacto por la seguridad en los grandes eventos de Madrid y ha pedido a Díaz Ayuso "que retire esa ley del suelo en tramitación al menos en lo que tiene que ver con la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR)".

"Debemos tener la capacidad de trabajar conjuntamente con los imputs aportados desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que la nueva LEPAR de la Comunidad de Madrid tenga garantías jurídicas", ha indicado.

Martín ha resaltado también los datos de criminalidad en la región, "los más bajos de la serie histórica, con el máximo histórico de agentes, un 10 % más que en 2018, con un incremento por encima del crecimiento poblacional". EFE

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