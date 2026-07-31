El exjefe de gabinete de Sánchez pide al juez que declare nulo el clonado de su móvil

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Madrid, 31 jul (EFE).- Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, ha pedido al juez del caso Leire que declare nulos la incautación y clonado de su teléfono móvil y que le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.

La defensa de Serrano ha presentado un escrito de alegaciones al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha citado a este exdirigente socialista el próximo 18 de agosto para que "verifique" el clonado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo de su móvil.

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En el escrito se cuestiona a los agentes por incautar el teléfono de Serrano en mato, cuando éste todavía no tenía la condición de investigado, que ahora sí tiene, y se denuncia además que la UCO clonó el móvil sin cumplir el mandato de Pedraz para que dicha operación se hiciera en presencia del exdirigente socialista acompañado de su abogado.

Considera la defensa de Serrano que la intervención del móvil deja de tener cobertura legal al haberse producido fuera de los límites formulados por el auto judicial y equivalé a "una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida", teniendo como consecuencia su nulidad y la "inutilización probatoria de las grabaciones, transcripciones o hallazgos obtenidos al margen de la autorización".

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Además, califica de "chocante" que Pedraz no ordenara la inmediata devolución del móvil después de que la UCO lo interviniera en el mes de mayo.

Juan Manuel Serrano fue imputado el pasado 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su implicación en las dos ramas del caso Leire: los presuntos intentos de boicotear causas para "proteger al PSOE" y la trama sobre presuntas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de "rama SEPI".

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Los investigadores de la Guardia Civil apuntaron a que Serrano colaboró "estrechamente" con Leire Díez para desestabilizar causas y le atribuyó una participación "preeminente" en la trama de mordidas, por la contratación de Leire Díez en Correos, donde ésta habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

La defensa de Serrano señala, sin embargo, que en el oficio anterior de la UCO, que no llevó a la imputación del exdirigente, no se atribuye a este ningún papel en lo referido a las contrataciones hechas por Leire Díez y que, por contra, de dicho atestado se extrae que a Serrano lo "utilizaron" Díez y el expresidente de la SEPI.

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Esta parte acusa a los investigadores de ofrecer al juez "otros hechos para construir otros indicios" con un segundo oficio "hecho ex profeso para lograr la autorización judicial de acceso al móvil", no con la meta de verificar comunicaciones, "sino para conseguir indicios de criminalidad respecto de terceras personas" con las que Serano se hubiera podido comunicar o cruzar mensajes, lo que consideran prospectivo.

"Es más que evidente la fragilidad de los indicios respecto a la conducta del sr. Serrano Quintana en la llamada rama SEPI es igual o mayor que la fragilidad de los indicios de la rama Cloacas, apreciadas por el propio instructor", recalca este escrito. EFE

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