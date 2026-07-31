Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El exjefe de gabinete de Sánchez pide al juez que declare nulo el clonado de su móvil

Guardar

Madrid, 31 jul (EFE).- Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, ha pedido al juez del caso Leire que declare nulos la incautación y clonado de su teléfono móvil y que le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.

La defensa de Serrano ha presentado un escrito de alegaciones al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha citado a este exdirigente socialista el próximo 18 de agosto para que "verifique" el clonado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo de su móvil.

PUBLICIDAD

En el escrito se cuestiona a los agentes por incautar el teléfono de Serrano en mato, cuando éste todavía no tenía la condición de investigado, que ahora sí tiene, y se denuncia además que la UCO clonó el móvil sin cumplir el mandato de Pedraz para que dicha operación se hiciera en presencia del exdirigente socialista acompañado de su abogado.

Considera la defensa de Serrano que la intervención del móvil deja de tener cobertura legal al haberse producido fuera de los límites formulados por el auto judicial y equivalé a "una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida", teniendo como consecuencia su nulidad y la "inutilización probatoria de las grabaciones, transcripciones o hallazgos obtenidos al margen de la autorización".

PUBLICIDAD

Además, califica de "chocante" que Pedraz no ordenara la inmediata devolución del móvil después de que la UCO lo interviniera en el mes de mayo.

Juan Manuel Serrano fue imputado el pasado 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su implicación en las dos ramas del caso Leire: los presuntos intentos de boicotear causas para "proteger al PSOE" y la trama sobre presuntas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de "rama SEPI".

Los investigadores de la Guardia Civil apuntaron a que Serrano colaboró "estrechamente" con Leire Díez para desestabilizar causas y le atribuyó una participación "preeminente" en la trama de mordidas, por la contratación de Leire Díez en Correos, donde ésta habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

La defensa de Serrano señala, sin embargo, que en el oficio anterior de la UCO, que no llevó a la imputación del exdirigente, no se atribuye a este ningún papel en lo referido a las contrataciones hechas por Leire Díez y que, por contra, de dicho atestado se extrae que a Serrano lo "utilizaron" Díez y el expresidente de la SEPI.

Esta parte acusa a los investigadores de ofrecer al juez "otros hechos para construir otros indicios" con un segundo oficio "hecho ex profeso para lograr la autorización judicial de acceso al móvil", no con la meta de verificar comunicaciones, "sino para conseguir indicios de criminalidad respecto de terceras personas" con las que Serano se hubiera podido comunicar o cruzar mensajes, lo que consideran prospectivo.

"Es más que evidente la fragilidad de los indicios respecto a la conducta del sr. Serrano Quintana en la llamada rama SEPI es igual o mayor que la fragilidad de los indicios de la rama Cloacas, apreciadas por el propio instructor", recalca este escrito. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde España

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

La joven, que vive en el barrio de El Príncipe, relata escenas de llegadas por mar, la ayuda de los vecinos y la tensión que atraviesa la ciudad autónoma

Una ciudadana de Ceuta y de origen marroquí, sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos: “Están por todas partes, abatidos, cansados, con heridas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Se elevan a 43 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El colaborador de ‘La Revuelta’ ha contado que uno de sus grandes proyectos personales está en la Comunidad Valenciana

Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la petición del expresidente al reconocer un error en el cómputo del plazo

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 43 las personas muertas en el mar

El juez Calama rectifica y admite a trámite parte del incidente de nulidad de Zapatero por el caso Plus Ultra

El PP pide activar mecanismos “extraordinarios” en Ceuta y desplegar Frontex para recuperar el control de la frontera: “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver ”

España afirma que 37.500 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic