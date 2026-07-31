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El Ejército mantendrá el refuerzo en Ceuta "el tiempo que sea necesario", afirma Robles

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Cartagena (Murcia), 31 jul.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este viernes en Cartagena (Murcia) que el Ejército permanecerá en Ceuta "el tiempo que sea necesario" para reforzar la labor de la Guardia Civil ante la presión migratoria, al tiempo que ha reiterado el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la integridad territorial y el apoyo a la población de la ciudad autónoma.

Robles ha añadido que la situación "no es una guerra", sino un escenario en el que intervienen personas, menores y familias que, según ha manifestado, son engañadas por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

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En este contexto, ha defendido que la actuación militar debe desarrollarse con prudencia, proporcionalidad y respeto a las vidas humanas, combinando las labores de seguridad con la asistencia humanitaria cuando sea necesaria.

La ministra ha realizado estas declaraciones durante una visita al astillero de Navantia en Cartagena para comprobar la evolución del submarino S-82 'Narciso Monturiol', donde ha destacado que en la Comandancia General de Ceuta hay más de 3.000 hombres y mujeres plenamente disponibles para apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

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Según ha explicado, desde el momento en que se requirió el apoyo de las Fuerzas Armadas, todos los efectivos de la Comandancia General de Ceuta se encuentran colaborando en tareas de refuerzo y continuarán haciéndolo mientras las circunstancias lo aconsejen. "Lo más importante es reforzar la protección que da la Guardia Civil", ha señalado.

Robles ha calificado lo sucedido en Ceuta como "un atentado a la integridad territorial" y ha sostenido que las mafias deben saber que su actuación "no va a quedar impune".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los jóvenes y familias que tratan de acceder irregularmente a la ciudad para que no se dejen engañar por las organizaciones criminales, al advertir de que la legislación española prevé su devolución a Marruecos.

En este sentido, ha afirmado que las autoridades aplicarán la legalidad española y ha recordado que las actuaciones se desarrollan conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También ha apuntado que se reforzarán los elementos de contención fronteriza para dificultar los cruces irregulares.

Preguntada por la posibilidad de extender el despliegue a Melilla, la ministra ha indicado que la Comandancia General de esa ciudad autónoma ya se encuentra preparada y realizando labores de apoyo, aunque ha insistido en que las operaciones militares requieren "mucha discreción" y no deben hacerse públicas para no comprometer su eficacia.

Además, ha defendido que las Fuerzas Armadas seguirán actuando con responsabilidad para proteger la integridad territorial, garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla y preservar la vida de las personas. EFE

cgv/bc/aam

(foto)

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