El déficit público baja un 6,5 % y se sitúa al cierre de mayo en 18.355 millones

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Madrid, 31 jul (EFE).- El déficit de las administraciones públicas españolas, sin tener en cuenta las locales, ascendió a 18.355 millones de euros en los cinco primeros meses del año, una cifra un 6,5 % inferior a la del mismo periodo de 2025 y que equivale al 1,03 % del PIB.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, esta reducción del déficit se explica por el menor gasto asociado a la dana.

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Si se descuenta el efecto de la dana en 2025 y en este ejercicio, el déficit público hasta mayo se situaría en 18.107 millones, un 9,2 % más.

Hacienda también ha avanzado los datos del Estado del primer semestre, un periodo en el que se acumuló un déficit de 23.210 millones (1,3 % del PIB), un 17,6 % más que en el mismo periodo de un año antes debido al fuerte incremento de los gastos. EFE

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(Infografía)