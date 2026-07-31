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El 'calcio' despide a Baresi, "ejemplo de lealtad" y uno de los mejores defensas del mundo

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Roma, 31 jul (EFE).- El mundo del fútbol italiano, los aficionados y las autoridades del país despidieron este viernes a Franco Baresi, que falleció a los 66 años, y recordaron al histórico capitán del Milan como “una leyenda”, “un símbolo de lealtad” y “uno de los mejores defensores de todos los tiempos”.

El actual propietario del club, el empresario estadounidense Gerry Cardinale, aseguró que Baresi “durante generaciones encarnó los valores, el carácter y la excelencia que definen a este club y que “incluso en su último año, cuando afrontó su mayor reto, siempre apoyó al Milan”, y que “el legado de Franco es profundo y perdurará para siempre”.

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La Asociación Italiana de Futbolistas aseguró que, con su pérdida, se va "no sólo uno de los mejores y más fuertes defensores de todos los tiempos, sino sobre todo un símbolo de estilo, deportividad y entrega absoluta" y agregó que "Baresi encarnó los valores más puros del juego limpio y la profesionalidad dentro y fuera del terreno de juego".

Mientras, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, ​​Giovanni Malagò, declaró que "el fútbol italiano ha perdido a una de sus leyendas".

"Un campeón extraordinario que vistió sólo dos camisetas a lo largo de su carrera: la del AC Milan y la de la selección italiana. Una elección romántica que le colocó en el corazón de la afición y de millones de italianos. Lo recordaremos como se merece durante los próximos partidos de la selección", agregó.

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El Bolonia se unió al dolor del fútbol mundial y definió a Baresi como “una figura inolvidable del Milan y de la selección nacional” y el Parma expresó sus condolencias por “una verdadera leyenda del fútbol italiano” y “un símbolo indiscutible del Milán, al que vinculó indisolublemente su vida y su extraordinaria trayectoria”.

El Atalanta recordó a Baresi como “un campeón inolvidable que escribió capítulos importantes en la historia del fútbol italiano”, mientras que el Monza destacó que “nos ha dejado uno de los defensores más fuertes de todos los tiempos”, además de considerarlo “un ícono del fútbol italiano y mundial” y “un ejemplo a seguir”.

La Fiorentina habló de “una verdadera leyenda del fútbol italiano” y aseguró que “su recuerdo quedará grabado para siempre en la historia de este deporte”; el Génova lo definió como “una piedra angular y una leyenda del fútbol mundial”; y el Udinese señaló que fue “un auténtico campeón”, que “lo ha ganado todo en su carrera” y que era “uno de los mejores defensas de toda Europa”.

Entre los mensajes más emotivos estuvo el de Paolo Maldini, quien despidió a su antiguo capitán: “Ciao Franco, ¿qué haremos sin nuestro Capitán?” y explicó que Baresi le enseñó “a luchar hasta el último aliento”, así como “lo que significa ser leal a la camiseta y el valor de ser un verdadero líder”.

En una semana de plena actualidad para él tras renunciar a su puesto como director deportivo de la Federación italiana después de la polémica por la posible contratación de Andrea Pirlo como seleccionador de la 'Azzurra', Maldini aseveró que Baresi fue un jugador de “pocas palabras, pero muchas acciones”.

El legendario portero Dino Zoff destacó que se trata de “un momento de profunda tristeza por la pérdida de una persona extraordinaria" y recordó a Baresi como “una persona amable y un campeón dentro y fuera del campo”.

Fulvio Collovati, compañero de Baresi en sus primeros años, destacó que “Milan era su familia” y que “desde muy joven en el club era fácil ver en él las cualidades de un campeón”.

El exguardameta internacional Gianluigi Buffon rememoró en redes sociales su debut -con 17 años- en el Juventus el 19 de noviembre de 1995 contra el Milan de Baresi: "Para un chico de mi edad, encontrarse en el campo contra campeones como él era algo increíble. Desde ese día tuve aún más claro qué significaba representar el fútbol con clase, liderazgo y respeto".

También llegó el reconocimiento desde la política italiana y la primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó que Italia pierde “no sólo a uno de los más grandes campeones de su historia deportiva”, sino también “un ejemplo de lealtad, dedicación y entrega”. EFE

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