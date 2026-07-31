EFE Nacional ofrece una serie previa con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto

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Madrid, 31 jul (EFE).- El servicio Nacional de la Agencia EFE transmitirá a sus abonados a partir del 4 de agosto y hasta el 10 del mismo mes una serie previa con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que cruzará el norte de España, desde Galicia hasta Baleares, justo al atardecer.

Esta serie especial incluirá informaciones sobre el conocimiento científico que han generado y generan los eclipses, los preparativos en los puntos privilegiados de observación, la influencia de estos fenómenos astronómicos en la historia o las creencias, las menciones en la cultura y una guía para disfrutarlo con seguridad.

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Todas estas noticias estarán disponibles en la plataforma efs.efeservicios.com y se anunciarán a partir del martes 4 de agosto dentro de los Temas del Día de España con la guía genérica ECLIPSE SOLAR (Serie Previa). EFE