Educación reforzará y revisará la duración de las prácticas en las oposiciones a docentes

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Madrid, 31 jul (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes plantea revisar la duración de las fase de prácticas en las oposiciones a los cuerpos docentes y reforzar los procedimientos de mentoría y tutorización, además de modificar el sistema de corrección de las pruebas y adaptar los temarios a la realidad socioeducativa.

Con la vista puesta en dar una vuelta completa al sistema de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes tras más de 20 años con el mismo modelo, el Ministerio de Educación ha abierto un grupo de trabajo con los sindicatos que empezará a negociar a partir de septiembre.

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Según el texto de modificación del reglamento sobre este modelo de oposiciones a los diferentes cuerpos docentes al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio pretende actualizar y mejorar los procedimientos de acceso a estas profesiones para "incrementar la calidad de la educación en todas las enseñanzas y etapas educativas".

Propone no solo modificar los temarios -previa consulta con las comunidades autónomas- para actualizar los contenidos científicos, técnicos y culturales según los diferentes cuerpos docentes y especialidades, sino también establecer didácticas específicas y contenidos comunes relativos, entre otros aspectos, al sistema educativo y currículos competenciales, programación, metodologías didácticas, evaluación, acción tutorial, inclusión educativa o innovación e investigación educativa.

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De hecho, en la fase de concurso propone valorar las competencias que el profesorado haya adquirido con la formación y también en el ámbito de la investigación o la innovación.

La fase de prácticas forma parte de la oposición, ya que no se adquiere el rango de funcionario público hasta que no se supera.

Actualmente esta fase puede incluir cursos de formación pero también un periodo de docencia directa en centros públicos bajo la tutoría de profesores experimentados y debe tener una duración mayor a un trimestre y menor a un curso escolar.

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Educación propone revisar estas prácticas en temas relativos a la duración, a las funciones de los agentes intervinientes, a los procedimientos de mentoría y tutorización, y a la evaluación de la fase de prácticas, "con la finalidad de reforzar su utilidad para comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados y los procesos de inducción profesional tutorizada".

El nuevo modelo de oposiciones que baraja el Ministerio también supondrá revisar las dos pruebas que deben superar los cuerpos docentes.

En relación con la primera parte de la primera prueba aboga por revisar el formato de realización y procedimientos de corrección y en relación con la segunda parte de esa misma primera prueba, señala la necesidad de revisar los criterios proporcionales de los números de temas extraídos al azar por el tribunal para las distintas especialidades.

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La segunda prueba (práctica), que consiste en la presentación de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica, Educación plantea revisar las especificaciones que posibiliten la evaluación de competencias profesionales docentes para tener en cuenta la atención a la diversidad, la utilización pedagógica de recursos digitales y de tecnologías emergentes y evaluaciones más competenciales.

Los sindicatos docentes coinciden en que el modelo de oposiciones ha quedado obsoleto y se muestran favorables a una renovación de contenidos y procedimientos, pero en algunos casos no tanto en alargar el proceso de prácticas de los interinos, que llevan años ejerciendo la profesión.

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Además, ponen el foco en medidas para frenar la temporalidad que asciende al 30 % y aumentar la estabilización de los docentes.EFE