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Eddie Howe dimite como entrenador del Newcastle

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El Newcastle anunció oficialmente este viernes la decisión de Eddie Howe de dimitir como técnico del club tras casi cinco años en el cargo, después de un "periodo de reflexión personal", a tres semanas de que empiece la Premier League.

Los rumores en medios ingleses se confirmaron con el comunicado en la web del conjunto de St James' Park. "El Newcastle United anuncia que Eddie Howe ha comunicado al club su decisión de dimitir como entrenador. El club ha aceptado la decisión de Eddie y desea agradecerle su extraordinaria contribución", dice la nota.

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El conjunto inglés firmó una mala temporada el año pasado, terminando en duodécima posición en la tabla de la Premier, pero Howe se había ganado el crédito en Newcastle después de meter al equipo dos veces en puestos Champions y ganar la Copa de la Liga en la temporada 2024-25, primer trofeo nacional en 70 años.

"Tras un periodo de reflexión personal, he decidido que ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto como entrenador del Newcastle United. Después de casi cinco años dedicando mi vida, mi corazón y mi alma al club con una energía incansable, siento que lo mejor para mí y para el club es alejarme, recargar energías y tomarme un descanso", dijo el propio Howe en el comunicado.

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"Aunque ha sido increíblemente difícil tomar esta decisión, sé en mi corazón que es la correcta. Siempre he antepuesto los intereses deL Newcastle a los míos en cada decisión que he tomado mientras he estado aquí, y esta no es diferente. Ha sido un privilegio inmenso haber sido el entrenador del Newcastle United", añadió.

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EuropaPress

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