Dos nuevos casos de virus del Nilo en la provincia de Sevilla elevan a once los contagios

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Sevilla, 31 jul (EFE).- La Junta de Andalucía ha detectado dos nuevos casos de virus del Nilo occidental (VNO) en Puebla del Río y Coria del Río, en Sevilla, con lo que ya son once los diagnosticados en lo que va de temporada, y ha decretado área en alerta a la localidad de Castilblanco de los Arroyos.

Los nuevos casos son los de un hombre y una mujer residentes en Puebla del Río y Coria del Río respectivamente, que permanecen ingresados, según ha informado la Junta.

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Todos los casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha decidido prorrogar hasta el 21 de agosto y el 23 de agosto, respectivamente, el periodo de declaración como área en alerta de Puebla del Río y Coria del Río.

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La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Sevilla ha informado de esta situación a amos ayuntamientos y a la Diputación de Sevilla, que activará en agosto el nivel máximo de operatividad del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del VNO.

Municipios en alerta

Actualmente son 17 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno, en Jaén; Salobreña, en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, en Málaga, y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa, en la provincia sevillana.

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Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta. EFE