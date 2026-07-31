Diecisiete medios aéreos luchan contra un fuego en Herrera del Duque (Badajoz)

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Mérida, 31 jul (EFE).- Diecisiete medios aéreos -nueve aviones y ocho helicópteros- participan este viernes en la extinción de un incendio en el término municipal de Herrera del Duque (Badajoz), según ha informado el Plan Infoex de la Junta de Extremadura.

El fuego ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas.

En los trabajos participan también ocho unidades de bomberos forestales terrestres, más seis helitransportadas, además de tres vehículos de maquinaria pesada.

En el lugar hay tres agentes del Medio Natural y tres técnicos de extinción.

El operativo está integrado por medios del Plan Infoex, del Infocam de Castilla-La Mancha, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y de la Diputación de Badajoz, con la colaboración de Cruz Roja y Guardia Civil. EFE

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