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Cae un grupo dedicado al cultivo y distribución de marihuana en Tarragona y Barcelona

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Tarragona, 31 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo y distribución intensiva de marihuana en Tarragona y Barcelona, en un operativo que se ha saldado con ocho detenidos, dos investigados, el desmantelamiento de dos plantaciones ‘indoor’ y la intervención de 2.024 planta de cannabis y 25.320 euros.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, la organización disponía de inmuebles destinados al cultivo intensivo de cannabis en las localidades de Reus, Riudoms y El Catllar, en Tarragona, y en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

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Además, tenía otros en Calafell, Vila-seca (Tarragona) y Cubelles (Barcelona), que eran utilizados presuntamente por los principales responsables del grupo para apoyar la actividad criminal y gestionar los beneficios obtenidos.

Las plantaciones contaban con sistemas de climatización, ventilación, iluminación, aislamiento y control ambiental, destinados a recrear las condiciones óptimas para maximizar la producción de cannabis durante todo el año.

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Según la Guardia Civil, los inmuebles presentaban consumos eléctricos muy superiores a los habituales para viviendas o edificaciones de similares características y disponían de de instalaciones clandestinas destinadas a alimentar los numerosos equipos eléctricos necesarios para mantener los cultivos.

El operativo se llevó a cabo con ocho entradas y registros simultáneos en Reus, Riudoms, El Catllar, dos en Calafell y Vila-seca (Tarragona), así como en Vilafranca del Penedès y Cubelles (Barcelona).

Los agentes detuvieron a ocho hombres, de nacionalidad extranjera y de entre 29 y 65 años, investigan a otros dos e intervinieron dos plantaciones de cannabis ‘indoor’, 2.024 plantas de cannabis, 3,404 kilogramos de cogollos, 1,045 kg de grifa, 25.320 euros en efectivo, un arma corta de fuego, un vehículo, dispositivos electrónicos y documentación de identidad falsa.

Los arrestados, están siendo investigados por su presunta participación en delitos contra la salud pública (cultivo, elaboración y tráfico de drogas), defraudación del fluido eléctrico, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y falsedad documental y uno de quebrantamiento de condena. EFE

dpj/fl/ram

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