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Bruselas descarta movimientos de migrantes desde Ceuta hacia otros Estados miembros de la UE

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La Comisión Europea ha asegurado este viernes que no se está registrando ningún tránsito de migrantes hacia otros países del bloque. También ha defendido que el régimen específico previsto en el Código de Fronteras Schengen para Ceuta y Melilla garantiza que se mantienen los controles sobre quienes abandonan ambas ciudades autónomas, después de que varios gobiernos europeos hayan expresado su preocupación por un posible efecto de la crisis sobre la libre circulación dentro de la UE.

Así lo ha confirmado el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien ha subrayado que "no se están produciendo desplazamientos posteriores hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembro" y que ha recalcado que las normas específicas aplicables en este sentido a ambos enclaves españoles "siguen en vigor", por lo que la situación se está gestionando conforme a ese marco jurídico.

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"Ceuta y Melilla están sujetas, en virtud del artículo 41 del Código de Fronteras Schengen, a un régimen específico, por lo que nadie puede salir de Ceuta hacia la España peninsular o hacia otros Estados miembro de la UE sin someterse a controles en la frontera exterior. A estos efectos, Ceuta se considera frontera exterior de la Unión Europea y deben aplicarse los controles correspondientes", han aclarado fuentes comunitarias.

Asimismo, han rechazado valorar las peticiones de algunos gobiernos para suspender a España del espacio de libre circulación europeo y han recordado que, en caso de detectarse "una deficiencia grave en la aplicación de las normas", Bruselas elaboraría un informe que se debatiría primero con el Estado miembro afectado y posteriormente en el Consejo, institución que decidiría las medidas que deben adoptarse.

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Por otro lado, el político austríaco ha celebrado la "estrecha cooperación" entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar el "rápido retorno" de quienes han entrado en Ceuta de forma irregular desde el país magrebí, que ha recordado que figura en la lista de "países de origen seguros" de la Unión.

En este sentido, ha indicado que Bruselas continuará colaborando con las autoridades españolas para garantizar una "aplicación efectiva" de los instrumentos previstos en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y prestar apoyo adicional a nivel comunitario, también a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

"Estoy dispuesto a desplazarme a los puntos críticos, ya que la situación evoluciona constantemente. Nuestra prioridad inmediata es apoyar a España en la protección y gestión de la frontera exterior de la UE de forma eficaz y ordenada. Esto incluye combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes y evitar que las personas emprendan viajes peligrosos", ha añadido.

DESPLIEGUE DE FRONTEX

Las fuentes comunitarias han precisado además que Frontex ya cuenta con personal desplegado en el puerto de Ceuta para "colaborar en los controles habituales" y han señalado que la agencia está "preparada" para reforzar su apoyo si España lo solicita, aunque han precisado que, por el momento, no se ha cursado ninguna petición adicional.

Asimismo, han explicado que Bruselas ya ha mantenido una primera reunión con las autoridades españolas para evaluar las necesidades más inmediatas derivadas de la crisis, entre ellas la provisión de alimentos, mantas e instalaciones de higiene, así como un posible refuerzo de las capacidades de rescate marítimo y de gestión de fronteras.

Además, han aclarado que la Comisión Europea mantiene informados al resto de Estados miembro a través de la red europea de coordinación sobre movimientos migratorios, creada para intercambiar información sobre este tipo de situaciones, y que este mismo viernes ha servido para trasladar a las capitales la evolución de la crisis.

EVITAR NUEVAS SALIDAS DESDE MARRUECOS

Las mismas fuentes comunitarias han insistido en que la prioridad inmediata pasa por evitar nuevas salidas desde el país magrebí y garantizar el "rápido retorno" de quienes ya han llegado a Ceuta. "Tenemos constancia de que ya se están produciendo bastantes retornos voluntarios a Marruecos y seguimos trabajando estrechamente con la parte marroquí para asegurarnos de que se eviten nuevas salidas", han añadido.

Por su parte, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha asegurado que sigue "de cerca" la evolución de la crisis y ha defendido que la cooperación entre la UE y el Marruecos es "esencial", al tiempo que ha explicado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para "controlar la situación y obtener resultados concretos".

También la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha valorado la situación, calificando de "inaceptables" las imágenes de Ceuta y reclamando frenar "de inmediato" las llegadas. "No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

La crisis migratoria continúa este viernes mientras avanzan los retornos de las personas que cruzaron hacia Ceuta, de las que alrededor de 25.000 habían regresado ya al país vecino al mediodía, según el Ministerio del Interior, en el marco del dispositivo activado tras una entrada masiva que las autoridades sitúan en torno a las 60.000 personas y que ha dejado ya 41 fallecidos, de acuerdo con el último balance de la Delegación del Gobierno.

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EuropaPress

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