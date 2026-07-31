Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Arranca la fase de la operación verano de tráfico con más desplazamientos

Guardar

Madrid, 31 jul (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT.

En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se realicen de forma fluida y segura recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

PUBLICIDAD

Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

En esta ocasión la DGT cree que es previsible que una parte de los viajes se adelanten al jueves ante la posibilidad de teletrabajar el viernes en determinados sectores.

PUBLICIDAD

El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico.

Por una parte el relevo entre quienes comienzan y terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana y además seguirá la afluencia de vehículos portugueses y magrebíes, estos últimos hacia zonas de embarque.

Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

El ministro Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

Zaragoza: la predicción del tiempo para este 31 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Zaragoza: la predicción del tiempo para este 31 de julio

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Sevilla: la predicción del clima para este 31 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Sevilla: la predicción del clima para este 31 de julio

Las últimas previsiones para Málaga: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Málaga: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic