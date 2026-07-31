Arranca la fase de la operación verano de tráfico con más desplazamientos

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Madrid, 31 jul (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes y hasta el domingo el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT.

En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se realicen de forma fluida y segura recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

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Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

En esta ocasión la DGT cree que es previsible que una parte de los viajes se adelanten al jueves ante la posibilidad de teletrabajar el viernes en determinados sectores.

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El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico.

Por una parte el relevo entre quienes comienzan y terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana y además seguirá la afluencia de vehículos portugueses y magrebíes, estos últimos hacia zonas de embarque.

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Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria. EFE