Aragón retira las ayudas a ONG que colaboren con la "invasión migratoria" de Ceuta

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Zaragoza, 31 jul (EFE).- El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado suspender "de inmediato" todas las ayudas económicas de su departamento destinadas a organizaciones no gubernamentales que, según sostiene, colaboren con la "invasión migratoria" de Ceuta.

Según ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado, Nolasco ha dado instrucciones para revisar todos los acuerdos en vigor y los procedimientos en curso con el objetivo de impedir que fondos públicos dependientes de su departamento beneficien a esas entidades.

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El vicepresidente ha justificado la decisión por "motivos de seguridad nacional" y ha señalado que también responde al cumplimiento del pacto de gobierno.

En este sentido, ha advertido que "ni un euro" de las comunidades autónomas "puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica invasión que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional", en alusión a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, con unas 50.000 personas que han accedido a la ciudad autónoma en dos días.

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Asimismo, ha considerado que la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos españoles residentes en Ceuta, a quienes ha definido como "las auténticas víctimas de una situación extrema" que, a su juicio, pone en riesgo su seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos.

Nolasco también ha sostenido que quienes han accedido a Ceuta "no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes", al entender que se trata de "una acción perfectamente coordinada" ante la que, según ha dicho, el Gobierno de España "no ha dado una respuesta adecuada en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial y de la protección de la población legalmente asentada en Ceuta".

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El consejero ha insistido además que "las víctimas no son quienes nos han invadido, que deben ser considerados como tales, como invasores, sino el pueblo español que ve cómo Ceuta es tomada literalmente por una invasión a través de fronteras desprotegidas por la inacción del Gobierno más corrupto que ha tenido España”. EFE