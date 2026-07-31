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Albares critica la "confusión interesada" sobre la seguridad del espacio Schengen

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Madrid, 31 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado este viernes la "confusión interesada" en torno a la seguridad del espacio Schengen, que varios países europeos ha puesto en duda al vincularla con las entradas irregulares de miles de inmigrantes a Ceuta, y ha destacado que su integridad está "absolutamente garantizada".

En su cuenta de la red X, Albares se ha pronunciado después de que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni haya anunciado la suspensión temporal del tratado de libre circulación con España a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, consistente en la aplicación a partir del 1 de agosto de controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que procedan de España.

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"No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía", asegura el ministro, para remarcar que "la integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada".

"Basta de confusión interesada", ha zanjado en su mensaje Albares, que aclara que "la práctica totalidad" de los inmigrantes que entraron en Ceuta ha vuelto ya a Marruecos.

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La Comisión Europea ha considerado este viernes que no se puede especular con los motivos de la llegada de migrantes a Ceuta y ha recordado que esa ciudad autónoma y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen, después de que, además de Italia, países como Finlandia o Dinamarca plantearan romper la colaboración con España en ese espacio de libre circulación. EFE

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