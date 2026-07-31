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2-2. El joven Hamza Abdelkarim se disfraza de Lewandowski en Birminghan

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- Mientras el Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de un '9', el joven delantero internacional egipcio Hamza Abdelkarin se presentó este viernes su candidatura como sustituto del polaco Robert Lewandoski en el St. Andrew's Stadium de Birminghan, donde los azulgranas empataron 2-2 contra el conjunto local y cedieron 3-2 en los penaltis

Abdelkarin logró el 1-1 en el minuto 41, en un lanzamiento de penalti que el mismo provocó, y el 1-2 a la hora de juego al rematar al fondo de la red un rechace del meta Beadle a un tiro de Roony.

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El delantero internacional egipcio, de 18 años y que ya es propiedad del Barça después de que este ejerciera hace algunas semanas la opción de compra que pactó con Al-Ahly, demostró hoy su instinto de '9' ante el segundo rival de pretemporada del cuadro catalán.

Lo más destacado de un encuentro en el que Hansi Flick todavía no pudo contar con el grueso de los internacionales, y que sirvió también para ver los primeras carreras de Karim Adeyemi con la camiseta azulgrana o descubrir la potencia y el desborde de Ebrima Tunkara, la nueva perla de La Masia y que, con tan solo 16 años, es el benjamín de la pretemporada.

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Todo ello bajo la atenta mirada del madridista Jude Bellingham, invitado este viernes por el Birminghan City, el equipo en el que se formó, para presenciar el encuentro desde el palco.

El conjunto local, que el curso pasado quedó en la décima posición en la Championship, la segunda división inglesa, fue un digno 'sparring' para este 'baby Barça' y se acabó llevando el trofeo en la tanda de penaltis tras el empate con el que acabó el tiempo reglamentario.

Un equipo vertical en ataque, presionante y agresivo en la recuperación, que en la primera mitad amenazó con balones colgados al danés Priske, que en su segunda ocasión superó con un remate de cabeza a Szczesny para adelantar a su equipo cuando el partido se asomaba a su primera media hora de juego.

Con el empate de Abdelkarim de penalti el duelo llegaba al descanso, y el rosario de cambios de Flick mejoró a los azulgranas ante un Birminghan que no movió ninguna ficha de su once -ocho cambios de golpe- hasta que faltó un cuarto de hora para el final.

Al segundo de Abdelkarim respondió el exjugador del Girona Solís ocho minutos después, al rematar a gol un cabezazo de Klarer en el enésimo balón colgado del conjunto británico y superar a Yaakobishvili para hacer el 2-2.

Su compañero Cochrane tuvo el tercero poco después, pero su disparo lo escupió el larguero, y en la recta final, Ibrahim Diarra, con un tiro cruzado que se marchó por poco, Álex González, en una doble ocasión, y Brian Fariñas pudieron darle la victoria al Barça.

El partido se decidió al final en la tanda de penaltis. Luis Vázquez y Robinson, fallaron por los locales; Roony, Pesquer y Fariñas lo hicieron por los azulgranas y el trofeo se quedó en Birminghan.

- Ficha técnica:

2 - Birminghan City: Beadle; Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Cochrane; Solis, Iwata; Carlos Vicente, Stansfield, Fujimoto; y Priske. También jugaron: Laird, Fry, Buchanan, Robinson, Mazwi, Roberts, Bateman y Luis Vázquez.

2 - Barcelona: Szczesny; Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Casadó, Ebrima, Marc Bernal, Adeyemi, Hamza y Shane Kluivert. También jugaron: Álex González, Ibrahim Diarra, Cortes, Roony, Yaakobishvili (p.s.), Fort, Brian Fariñas, Orian Goren y Pesquer.

Goles: 1-0, min.29: Priske. 1-1, min.41: Abdelkarim (p.). 1-2, min.61: Abdelakarim. 2-2, min.68: Solís.

Incidencias: partido amistoso disputado en el St. Andrew's Stadium de Birminghan (Reino Unido). EFE

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