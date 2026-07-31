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2-1. La Real encaja ante el Toulouse su primera derrota en la pretemporada

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- La Real Sociedad, en su peor encuentro de la pretemporada, encajó este viernes en Tarbes su primera derrota en esta preparación al perder por 2-1 ante el Toulouse, de la primera división francesa, en un encuentro deficiente de los donostiarras.

El conjunto txuri urdin estuvo poco fino en defensa y, producto de su debilidad, llegaó el gol de Vignolo, que no tardaría en equilibrar Carlos Soler con un soberbio tanto de libre directo desde el balcón del área para el empate.

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Una trenzada jugada del Toulousse en el descuento del primer tiempo, en el que la Real volvió a estar mejorable en defensa, permitió al conjunto francés culminar con un gol de calidad del argentino Santiago Hidalgo y lograr el 2-1.

El segundo tiempo estuvo carentes de oportunidades, ambos equipos se dedicaron a pelear el medio campo y estuvo más cerca el gol de los franceses que el de una Real que la tuvo en un remate de Barrenetxea.

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- Ficha técnica:

2 - Toulouse: Restes; Tape, Nicolaisen, Koumbassa, Diallo; Cásseres, Donnum, Vossa; Hidalgo, Vignolo y Gboho. Jugaron además Russel Rowe, Francis, Amaaouch, Saka, Niflore, Siaka, Schmidt, Bakhouche, Methalie, Bique y Dardake.

1 - Real Sociedad: Marrero; Rupérez, Pacheco, Zubeldia, Javi López; Carlos Soler, Agirre, Zakharyan; Lebarbier, Ochieng y Carrera. Jugaron también Beitia, Marchal, Aihen, Oskarsson, Fraga, Aramburu, Jon Martín, Aihen, Turrientes, Herrera; Barrenetxea y Sucic.

Goles: 1-0, min. 20: Vignolo 1-1, min. Carlos Soler. 2-1, min. 45+3: Hidalgo.

Incidencias: cuarto encuentro de pretemporada de la Real Sociedad disputado en el estadio Maurice Trélut de la localidad francesa de Tarbes ante 2.000 aficionados. EFE

cr/sab

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