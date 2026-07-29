Pedro Sánchez (Bagá), Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2026

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Madrid, 29 jul (EFE).- El cocinero y propietario del restaurante Bagá (Jaén), Pedro Sánchez, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Mejor Jefe de Cocina por "haber construido una de las cocinas más personales y reconocibles del panorama gastronómico internacional", según la Real Academia de Gastronomía.

El jurado ha destacado su valentía, humildad y capacidad para emocionar a través de "una cocina que trasciende lo estrictamente culinario para convertirse en reflexión y pensamiento", recoge el comunicado de prensa.

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"En un mundo donde cada vez es más difícil tener un estilo propio, ha sido capaz de crear un lenguaje único, de hacer una cocina absolutamente memorable", ha añadido.

Desde Bagá, restaurante con el que ha situado a Jaén entre los grandes destinos gastronómicos, según la Real Academia de Gastronomía, Pedro Sánchez ha construido "una de las propuestas más personales y singulares de la alta cocina española".

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Desde la Real Academia de Gastronomía, han recordado que ha desarrollado este trabajo en un entorno difícil, en un lugar alejado del foco y en un espacio de apenas 45 metros cuadrados.

"Allí defiende una propuesta de enorme profundidad, sensibilidad y elegancia, a la que peregrinan cocineros de todo el mundo", ha recitado el comunicado.

El galardón se entregará junto al resto de premios el próximo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, ya que por segunda vez la gala de entrega de los galardones alterna su sede con el objetivo de "reconocer la diversidad e identidad de las gastronomías que conforman nuestro país", ha explicado la RAG.

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Los Premios Nacionales de Gastronomía están considerados como unos de los grandes galardones del sector y desde 1974 distinguen la excelencia, el talento y la contribución de los profesionales que "impulsan el patrimonio gastronómico español desde ámbitos tan diversos como la cocina, la sala, la investigación, la comunicación, la producción o la gestión". EFE