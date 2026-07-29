Los medios aéreos se incorporan ya al incendio de Vall d'Uixó tras una noche productiva

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Valencia, 29 jul (EFE).- Los medios aéreos se han incorporado ya a primera hora de este miércoles a las labores de extinción del incendio forestal que avanza aún sin control en la Vall d'Uixó (Castellón), según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que destaca los avances productivos que han logrado los medios terrestres durante la noche.

En estos momentos se trabaja en todo el perímetro, unos 75,5 kilómetros, del incendio que arrasa ya, desde el pasado sábado, unas 10.000 hectáreas y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas de una quincena de municipios del interior de Castellón, en el entorno del parque natural de la Sierra de Espadán.

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Los trabajos de los bomberos se centran actualmente en los sectores de Alfondeguilla, Eslida y Tales-Alcudia de Veo, donde ayer por la tarde se registraron rebrotes que no pudieron ser combatidos desde al aire hasta las 17 horas a causa de la inversión térmica que se había producido durante toda la mañana y hasta casi mitad de la tarde.

Durante la noche los trabajos han sido positivos, con uso de fuego técnico y ataque directo, según el Consorcio, que destaca que este miércoles afrontan una nueva jornada "con mucho trabajo por delante para los más de 600 efectivos terrestres y los medios aéreos".

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A las 9 horas está previsto que comience una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, a cuyo término se ofrecerán los últimos datos actualizados. EFE