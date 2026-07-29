Las reservas de viviendas turísticas en la costa alcanzan el 85,5 % para agosto

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Madrid, 29 jul (EFE).- Las viviendas turísticas en la costa española alcanzan una tasa de ocupación del 85,5 % para agosto, un punto porcentual más que en el mismo periodo del año anterior, según un estudio elaborado por Rentalia, la plataforma vacacional de idealista.

En un comunicado, señala que Mallorca encabeza el ranking con el 99 % de las reservas. Le siguen las costas de Asturias (95,6 %), Menorca (94,6 %), Lanzarote (93,5 %) y la provincia de Alicante (92,2 %).

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Por debajo del 90 % se encuentra la costa de Murcia con el 89,1 % de ocupación, seguida de la de Cantabria (88,3 %), la costa de la provincia de Cádiz (87,5 %), la Costa del Sol malagueña (86,8 %) y la costa de la provincia de Almería (86,5 %).

La plataforma inmobiliaria ha detallado que aquellos viajeros que busquen una vivienda turística de última hora encontrarán más disponibilidad en destinos como la Costa de la Luz onubense (44,7 %) la costa de Tenerife (72,4 %), la costa de la provincia de Valencia (72,6 %), la Costa Dorada en Tarragona (76,7 %) y la costa de la provincia de Barcelona (77,9 %).

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Por otra parte, ha indicado que el 87,6 % de las casas rurales de toda España están ya ocupadas para el mes de agosto, según el estudio, elaborado a partir del análisis de los calendarios de disponibilidad de alojamientos a menos de 15 kilómetros de una playa española.

En 14 costas ha crecido el nivel de ocupación de las viviendas turísticas, con la Costa Cálida murciana liderando el aumento, que pasa del 80,6 % de 2025 al 89,1 % para este mes de agosto.

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Le sigue el crecimiento de la costa de Fuerteventura (del 77,7 % al 85,5 %) y el de la costa de Gran Canaria (del 75,9 % al 82,6 %).

La directora de Rentalia, Almudena Ucha, ha afirmado que los destinos situados al norte de la Península obtienen aumentos de reservas muy por encima de la media nacional.

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En este sentido, ha agregado que entre ellos destacan Asturias y Cantabria, donde ha crecido por encima de los cuatro puntos porcentuales en un año, debido a que miles de viajeros los han elegido por tratarse de un refugio climático para las semanas más calurosas del verano. EFE