Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Identifican en una villa romana de Córdoba la biblioteca más antigua de la península

Guardar

Granada, 29 jul (EFE).- Un estudio ha revelado que una estancia de la villa romana de Fuente Álamo, en Puente Genil (Córdoba), considerada hasta ahora como un mitreo, funcionaba en realidad como un espacio dedicado a la lectura y la cultura escrita.

Esta investigación llevada a cabo por la Universidad de Granada confirma que se trataba de una biblioteca, según los investigadores la más antigua documentada en la Península Ibérica y una de las mejor conservadas del Imperio Romano, informa la institución académica.

PUBLICIDAD

El hallazgo, publicado en el último número de 'Journal of Mediterranean Archaeology', revista británica de referencia en el ámbito de la arqueología, ha sido posible por el empleo de una metodología innovadora que analiza la combinación de los elementos arquitectónicos del espacio.

El estudio, realizado por los investigadores Antonio López García, Javier Martínez-Jiménez y Eduardo Cerrato Casado, forma parte del proyecto Exploratio Territorii Antiquae Ecclesiae Cordubensis, y su principal reto era superar la dificultad que supone identificar arqueológicamente espacios como las bibliotecas romanas, donde los libros y las estanterías de madera han desaparecido casi por completo.

PUBLICIDAD

Para resolver esta incógnita, los investigadores han utilizado una técnica conocida como 'shape grammar' o gramática de formas. Esta metodología permite analizar cómo se combinan los distintos elementos arquitectónicos de una estancia.

En el caso de Fuente Álamo, la sala analizada presenta una distribución que encaja con el lenguaje constructivo de las bibliotecas romanas: un ábside, nichos rectangulares que pudieron albergar estanterías, otros nichos semicirculares, un podio y habitaciones auxiliares anexas que probablemente servían como espacios de trabajo o almacenamiento.

La combinación de estos rasgos ha sido clave para descartar la interpretación previa del espacio como un posible mitreo y confirmar su uso como un lugar destinado a la lectura, el estudio y la exhibición cultural.

Según los investigadores, este descubrimiento es especialmente relevante porque, a diferencia de otros casos, la arquitectura de Fuente Álamo conserva una combinación excepcional de indicios que permiten ir más allá de la mera hipótesis.

La biblioteca de Fuente Álamo se sitúa así no solo como la más antigua de la península ibérica, sino como la más occidental de todo el Imperio Romano, sostienen.

 Además, los investigadores la consideran la biblioteca privada mejor conservada del mundo romano conocido, dejando a un lado la Villa de los Papiros de Herculano, de la que se conserva el contenido (los papiros) pero no la estructura física que los albergaba.

Los autores sugieren también un posible vínculo entre esta biblioteca y un sarcófago hallado en el siglo XIX en el cercano yacimiento de Villares del Carril. Esta pieza, conocida como sarcófago de la Declamatio y conservada en el Museo de Málaga, presenta escenas relacionadas con la lectura y la enseñanza.

La cronología y la iconografía de este sarcófago coinciden con las de la segunda fase de la villa de Fuente Álamo.

Una de las figuras representadas (un hombre barbado con un rollo y un códice) guarda semejanzas con un personaje de un mosaico de Fuente Álamo que estudios previos identificaban como el propietario de la villa.

Aunque esta relación no puede demostrarse de manera definitiva, abre la puerta a que el sarcófago pudiera representar al dueño de la biblioteca, ofreciendo un testimonio único de cómo las élites rurales de la Bética tardoantigua se vinculaban a la cultura escrita y la identidad intelectual, según los investigadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

También ha afirmado que Leire ha mantenido contacto con la directora del cuerpo, Mercedes González. Al conocer estos detalles, el colaborador contactó con Koldo García

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

El nuevo letrado será Jaime Campaner, que sustituirá a Antonio Camacho

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026