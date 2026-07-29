Gobierno y BEI, dispuestos a movilizar hasta 1.000 millones para el telescopio en La Palma

Guardar

Madrid, 29 jul (EFE).- El Gobierno y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han diseñado un marco financiero que permitiría movilizar hasta 1.000 millones de euros para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Esto permitiría albergar en el país el mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte. La propuesta financiera está supeditada a que el consorcio internacional elija La Palma como sede del TMT.

PUBLICIDAD

Esta contempla una inversión de 400 millones de euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mientras que 300 millones procederían de un préstamo del BEI. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) también valora una posible participación de hasta 300 millones de euros adicionales, informa el departamento de Ciencia.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado en su cuenta de X: "Hoy damos un paso decisivo para que La Palma pueda albergar el Telescopio de Treinta Metros". El Gobierno de España, junto al Banco Europeo de Inversiones "ha sido capaz de articular una propuesta que permitiría movilizar hasta 1.000 millones para hacer realidad este proyecto estratégico". EFE

PUBLICIDAD